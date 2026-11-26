Hội chợ là hoạt động triển khai Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 10/1/2026 của UBND TP. Hà Nội về hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố.

Chương trình hướng tới việc hỗ trợ người lao động trở về từ nước ngoài tái hòa nhập thị trường lao động trong nước, phát huy kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đã tích lũy.

Quang cảnh Hội chợ việc làm tại xã Phúc Thịnh (TP. Hà Nội)

Kết nối nhu cầu tuyển dụng với nguồn nhân lực hồi hương

Hội chợ diễn ra tại Cơ sở Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước, thôn Toàn Thắng, xã Phúc Thịnh, với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực việc làm, chính quyền địa phương và đại diện các chương trình hợp tác lao động với Hàn Quốc, Nhật Bản.

Những người lao động được các công ty tư vấn việc làm

Tại hội chợ, 31 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 1.327 chỉ tiêu. Trong đó, có 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc và 9 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhật Bản. Khối doanh nghiệp FDI chiếm 61,3% tổng số doanh nghiệp tham gia.

Theo khảo sát của Ban tổ chức ngày 25/11, trong tổng số 1.288 chỉ tiêu tuyển dụng ban đầu, có 649 chỉ tiêu dành cho lao động phổ thông, chiếm 50,4%; 446 chỉ tiêu dành cho lao động trình độ trung cấp và công nhân kỹ thuật, chiếm 34,6%; 193 chỉ tiêu dành cho lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, chiếm 15%.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, cơ khí, điện tử, quản lý, kế toán, công nghệ thông tin và biên phiên dịch.

Việc đa dạng hóa ngành nghề và trình độ tuyển dụng tạo điều kiện để người lao động lựa chọn công việc phù hợp với năng lực bản thân. Đặc biệt, những lao động có khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài có thêm cơ hội tiếp cận các vị trí chuyên môn trong doanh nghiệp FDI.

Phát huy chất lượng nguồn nhân lực sau khi về nước

Theo ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 171.000 lao động trong năm 2026, duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%. Đến thời điểm diễn ra hội chợ, kết quả giải quyết việc làm đã đạt 120,8% kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hà Nội phát biểu tại sự kiện

Bên cạnh hoạt động phỏng vấn và tư vấn trực tiếp, hội chợ còn kết nối trực tuyến với hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, mở rộng phạm vi tiếp cận cho người có nhu cầu tìm việc.

Đối với lao động hồi hương, việc tìm được công việc phù hợp không chỉ giúp ổn định thu nhập mà còn tạo điều kiện duy trì và phát triển những kỹ năng đã được đào tạo ở nước ngoài.

Đại diện Trung tâm Lao động ngoài nước cũng nhấn mạnh giá trị lâu dài của các chương trình hợp tác lao động quốc tế nằm ở khả năng vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của người lao động sau khi trở về Việt Nam.

Thông qua các hoạt động kết nối tuyển dụng, tư vấn và giới thiệu việc làm, người lao động có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp ngay tại quê hương. Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.