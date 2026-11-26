Bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức quyền Tổng giám đốc Sacombank

Mở đầu cho diễn biến nhân sự này, ngày 2/11/2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank đã giao bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức quyền Tổng giám đốc, thay thế ông Loic Faussier. Sau khi thôi chức, ông Faussier tiếp tục đồng hành với ngân hàng trên cương vị cố vấn cấp cao của HĐQT.

Quyết định này được đưa ra chưa đầy 4 tháng kể từ thời điểm ông Faussier được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, đồng thời đánh dấu lần thứ ba trong năm Sacombank thay đổi nhân sự giữ ghế quyền Tổng giám đốc.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, sở hữu bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Ngân hàng. Trước khi gia nhập Sacombank, bà có 18 năm công tác tại VPBank và kinh qua nhiều vị trí từ chuyên viên tín dụng, trưởng phòng tín dụng, giám đốc chi nhánh cho đến giám đốc khu vực.

Trong giai đoạn 2023–2025, bà chuyển sang làm việc tại LPBank, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ giám đốc chi nhánh, trợ lý Chủ tịch HĐQT, phó chánh văn phòng HĐQT, thành viên Ban điều hành và Phó Tổng giám đốc.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức quyền Tổng giám đốc Sacombank

Ngày 10/12/2025, bà Kiều Anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc LPBank phụ trách văn phòng quản trị. Chỉ 13 ngày sau đó, bà chuyển sang làm Phó Tổng giám đốc Sacombank, đồng thời kiêm nhiệm vai trò người quản trị công ty và người phụ trách công bố thông tin kể từ tháng 3/2026.

Bà Kiều Anh tiếp nhận vị trí điều hành trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Sacombank đang chịu áp lực. Trong quý III/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt khoảng 1.757 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí dự phòng rủi ro lên tới 5.729 tỷ đồng, gấp khoảng 5,5 lần. Phía Sacombank cho biết việc điều chỉnh nhân sự cấp cao nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đề án tái cơ cấu.

Bà Vũ Nam Hương đảm nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc LPBank

Không lâu sau đó, vào ngày 23/11/2026, LPBank công bố quyết định bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương giữ chức quyền Tổng giám đốc, thay cho ông Vũ Quốc Khánh. Ông Khánh thôi giữ chức Tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao của HĐQT ngân hàng.

Bà Vũ Nam Hương sinh ngày 21/12/1983, tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà khởi đầu sự nghiệp tại Chinfon Bank trong giai đoạn 2006–2008 trước khi gia nhập VNDirect từ tháng 4/2008 với vị trí chuyên viên nguồn vốn. Đến tháng 7/2017, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính của công ty chứng khoán này và gắn bó gần 16 năm cho đến khi rời đi vào tháng 11/2023.

Song song với quá trình công tác trong lĩnh vực chứng khoán, bà Hương từng tham gia điều hành Tập đoàn Đầu tư IPA ở cương vị Tổng giám đốc từ tháng 8/2020, khi mới 36 tuổi. Ngoài ra, bà cũng từng là thành viên HĐQT Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) từ tháng 6/2023 đến tháng 4/2024.

Bà Vũ Nam Hương đảm nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc LPBank

Ngày 20/3/2024, bà Vũ Nam Hương gia nhập LPBank với chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp, sau đó được giao phụ trách thêm mảng thị trường và quản lý tài chính. Sau khoảng hai năm tám tháng công tác tại đây, bà chính thức được trao quyền điều hành ngân hàng.

Khác với bối cảnh tại Sacombank, bà Hương tiếp quản ghế điều hành khi LPBank đang duy trì đà tăng trưởng nhanh. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 22,9%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 10.421 tỷ đồng.

Điểm trùng hợp bất ngờ giữa hai nữ lãnh đạo trẻ nhất ngành ngân hàng

Một điểm trùng hợp đáng chú ý là cả bà Nguyễn Thị Kiều Anh và bà Vũ Nam Hương đều cùng sinh năm 1983, cùng được giao giữ chức quyền Tổng giám đốc và đều từng có quãng thời gian làm việc tại LPBank. Trong đó, bà Hương gia nhập LPBank từ tháng 3/2024, còn bà Kiều Anh rời nhà băng này vào cuối năm 2025.

Thực tế, sự dịch chuyển nhân sự cấp cao giữa hai ngân hàng cũng không chỉ dừng lại ở trường hợp của bà Kiều Anh. Cùng thời điểm bà chuyển sang Sacombank, ông Nguyễn Đức Thụy cũng rời LPBank để gia nhập ngân hàng này và hiện đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank.

Xét trong số các nữ lãnh đạo đang đứng đầu bộ máy điều hành ngân hàng tại Việt Nam hiện nay, bà Vũ Nam Hương và bà Nguyễn Thị Kiều Anh là hai gương mặt trẻ tuổi nhất.