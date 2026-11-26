Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở California, Mỹ. Ảnh: TTXVN

Con số này cao hơn đáng kể so với mức 3,4% được công bố trong báo cáo ban đầu. Cả hai số liệu đều đã được điều chỉnh để loại trừ tác động của lạm phát.

Đầu tư kinh doanh, được thúc đẩy bởi chi tiêu cho phần mềm, là động lực đóng góp lớn nhất vào đà tăng trưởng đột biến trong quý III. Đây là dấu hiệu cho thấy các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang gia tăng mạnh mẽ.

Chi tiêu tiêu dùng, vốn chiếm hơn 2/3 tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nền kinh tế Mỹ đạt được quý tăng trưởng tốt nhất trong vòng ba năm qua.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng cũng bị ảnh hưởng từ lạm phát.

Theo số liệu riêng biệt được công bố hôm 25.11, chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ưu tiên sử dụng, cho thấy giá cả đã tăng tốc nhẹ, đạt mức tăng thường niên 3,8% trong tháng 10, so với mức 3,7% của tháng trước.

Con số này gần gấp đôi mục tiêu lạm phát 2% của FED, qua đó củng cố thêm cơ sở cho khả năng FED sẽ tăng lãi suất vào tháng tới.

Xét theo tháng, mức tăng giá đã chậm lại, từ 0,5% trong tháng 9 xuống còn 0,3% trong tháng 10.

Nền kinh tế tăng trưởng bùng nổ không đồng nghĩa với việc tài sản của nhiều người Mỹ được cải thiện. Trên thực tế, khoản tiền tiết kiệm có thể đang dần cạn kiệt trong bối cảnh tốc độ tăng thu nhập chậm lại.

Mặc dù báo cáo PCE công bố hôm 25.11 cho thấy tỉ lệ tiết kiệm cá nhân (tỉ lệ tiền tiết kiệm so với thu nhập sau thuế) đã tăng 0,5 điểm phần trăm, lên mức 4,1%, con số này vẫn thấp hơn mức 4,9% ghi nhận vào tháng 10 năm ngoái.

Mức tăng tiết kiệm này chủ yếu đến từ sự gia tăng thu nhập sau thuế trong tháng trước, mặc dù phần lớn khoản tăng thêm đó có liên quan đến khoản thanh toán một lần hoàn trả phí bảo hiểm từ Quỹ Cải thiện Medicare.

Dấu hiệu có thể khiến nền kinh tế trở nên đáng lo ngại là người Mỹ đang bắt đầu thắt chặt chi tiêu sau khi loại trừ mức tăng giá 0,3% theo tháng, chi tiêu thực tế trong tháng 10 gần như không thay đổi.

Theo các chuyên gia kinh tế, người tiêu dùng với tâm lý thận trọng đã quay trở lại. Đối với nhiều người Mỹ, mùa mua sắm dịp lễ năm nay có thể sẽ là mùa săn tìm những món hàng giá hời.