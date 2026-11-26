Vào lúc 8 giờ 52 phút sáng 26/11, tại hệ thống Phú Quý, giá vàng giao dịch là 128,5 - 134 triệu đồng/lượng, giá không biến động so với phiên trước.

Trước đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,1 - 134,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày 25/11, mức giá này không đổi.

Đối với thị trường vàng nhẫn, tại Công ty SJC tiếp tục giao dịch là 127,9 - 133,9 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý giao dịch là 128 - 132 triệu đồng/lượng... Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC vẫn duy trì ở mức kỷ lục 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước không thay đổi nhưng chênh lệch giá mua - bán vẫn ở mức kỷ lục khiến người mua lỗ ngay 6 triệu đồng một lượng.

Trong phiên giao dịch ngày 25/11, giá vàng thế giới vẫn dao động gần mức thấp nhất trong hơn một năm dù đã phục hồi một phần từ mức giảm trước đó. Nguyên nhân chủ yếu là do số liệu lạm phát Mỹ tăng mạnh không giúp xoa dịu những lo ngại về lộ trình điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 19 giờ 19 phút ngày 25/11 GMT (tức 2 giờ 19 phút sáng 26/11 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống còn 3.547,29 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý này có thời điểm chạm mức giá thấp nhất kể từ tháng 8/2025. Đáng chú ý, giá vàng có lúc giảm xuống dưới ngưỡng 3.500 USD/ounce, lần đầu tiên kể từ tháng 9/2025.

Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 của Mỹ giảm 0,5%, xuống còn 3.546 USD/ounce.