Đây là nội dung được nhấn mạnh tại tọa đàm “Kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng - Giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm” do Báo Công Thương tổ chức sáng 26/11, tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương, cùng với sự phát triển của thị trường đồ uống, yêu cầu kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm ngày càng cao. Nguy cơ mất an toàn có thể phát sinh ở nhiều công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu, sản xuất, chế biến, đóng gói đến bảo quản, vận chuyển và phân phối.

Các đại biểu tham gia toạ đàm.

“An toàn thực phẩm không thể chỉ được đánh giá qua kết quả kiểm nghiệm sản phẩm cuối cùng mà phải được bảo đảm ngay từ nguyên liệu đầu vào, điều kiện sản xuất, quy trình chế biến đến khâu lưu thông và tiêu dùng.

Do đó, doanh nghiệp cần xác định rõ trách nhiệm tự kiểm soát chất lượng trong toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm soát nguyên liệu, điều kiện vệ sinh, quy trình sản xuất và chủ động đánh giá nguy cơ phải trở thành hoạt động thường xuyên, thực chất”, ông Cường nói.

Bà Nguyễn Hương Giang - chuyên viên cao cấp Phòng Công nghiệp Tiêu dùng, Thực phẩm (Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương) - cho biết, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định không sử dụng nguyên liệu, phụ gia không được phép dùng trong thực phẩm hoặc không rõ nguồn gốc để sản xuất, pha chế rượu, bia. Các sản phẩm lưu hành trên thị trường phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và an toàn thực phẩm.

Luật cũng đặt ra yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, không an toàn thực phẩm, nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bà Nguyễn Hương Giang, chuyên viên cao cấp Phòng Công nghiệp Tiêu dùng, Thực phẩm (Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương).

Bên cạnh việc tuân thủ quy định pháp luật, doanh nghiệp cần chủ động kiểm soát chất lượng, minh bạch thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; phối hợp với cơ quan quản lý phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm về an toàn thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Văn Chương, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Đồ uống, việc kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc sản phẩm cần được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất, đóng gói, lưu thông, phân phối đến tay người tiêu dùng.

“Truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu về hồ sơ mà còn là công cụ giúp nhận diện, khoanh vùng và xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn. Khi thông tin về nguyên liệu, quá trình sản xuất, lô hàng và lưu thông được quản lý đầy đủ, cơ quan chức năng có thêm cơ sở giám sát, kiểm tra; doanh nghiệp cũng nâng cao năng lực kiểm soát nội bộ và củng cố niềm tin của người tiêu dùng”, ông Chương nói.