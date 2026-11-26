Tỷ phú Elon Musk - Ảnh: Getty Images

Chương trình Tài khoản Trump được lập theo đạo luật về thuế và chi tiêu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành năm 2025 và chính thức khởi động từ ngày 4/7. Chính phủ Mỹ đóng góp một lần 1.000 USD vào tài khoản cho mỗi trẻ em đủ điều kiện sinh từ năm 2025 đến 2028.

Theo kế hoạch được công bố, mỗi tài khoản loại này đang hoạt động sẽ nhận được một cổ phiếu SpaceX từ công ty và một cổ phiếu khác từ ông Musk, CEO của SpaceX và hãng xe điện Tesla.

Vào tháng trước, ông Musk cam kết tặng một phần cổ phiếu SpaceX mà mình đang nắm giữ cho chương trình.

“SpaceX đang xây dựng hạ tầng của tương lai và nỗ lực đưa sự sống lên nhiều hành tinh. Chúng tôi tin rằng thế hệ người Mỹ tiếp theo cũng nên được sở hữu công ty đang tạo ra những hệ thống này, để hưởng lợi ích lâu dài”, SpaceX cho biết trong tuyên bố.

Bà Gwynne Shotwell, Chủ tịch kiêm Giám đốc Vận hành (COO) của SpaceX, cũng công bố khoản tặng cá nhân hơn 2 triệu cổ phiếu cho chương trình. Theo trang tin MarketWatch, bà Shotwell và chồng đã bày tỏ ý định này từ tháng 7.

Với giá đóng cửa ngày 25/11 là 127,44 USD/cổ phiếu và khoảng 70 triệu Tài khoản Trump đang hoạt động, lượng cổ phiếu do SpaceX tặng có giá trị khoảng 8,9 tỷ USD. Trong khi đó, khoản đóng góp tương ứng của ông Musk cũng có giá trị tương đương, đưa tổng giá trị hai khoản tặng lên khoảng 17,8 tỷ USD.

Theo một quan chức Bộ Tài chính Mỹ, con số này cao gấp hơn hai lần tổng số tiền đã được đóng góp vào các Tài khoản Trump tính đến tháng 10

Trước đó, ông Michael Dell, CEO Dell Technologies, và vợ là bà Susan Dell đã cam kết tặng 6,25 tỷ USD tiền mặt cho chương trình. Mastercard, Uber Technologies cùng một số doanh nghiệp khác cũng cho biết sẽ hỗ trợ chương trình.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã cho phép nhà tài trợ đóng góp bằng cổ phiếu, vì nếu chỉ chấp nhận tiền mặt, một số nhà tài trợ có thể sẽ không tham gia chương trình. Theo các chuyên gia, việc tặng cổ phiếu mang lại lợi ích về thuế và có thể giúp nhà tài trợ đóng góp khoản tiền lớn hơn.

Mặc dù có quy mô lớn, khoản tặng trên không ảnh hưởng đáng kể đến khối tài sản của ông Musk, người giàu nhất thế giới. Theo thống kê của hãng tin Bloomberg, tài sản của ông hiện vào khoảng 813 tỷ USD.

Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý, tỷ phú này sở hữu 849,4 triệu cổ phiếu phổ thông loại A của SpaceX, hàng tỷ cổ phiếu loại B có quyền biểu quyết lớn hơn và một lượng lớn cổ phiếu Tesla.

“Việc tài trợ cho các Tài khoản Trump có thể giúp cải thiện hình ảnh còn gây nhiều tranh cãi của ông Musk”, bà Reena Aggarwal, giáo sư tài chính tại Đại học Georgetown, nhận định với MarketWatch.

Hiện tại, SpaceX đang vấp phải phản ứng tiêu cực từ một bộ phận cư dân tại các cộng đồng nơi công ty vận hành hoặc dự kiến xây dựng trung tâm dữ liệu.

Cũng trong ngày 25/11, SpaceX thông báo sẽ đầu tư 50 tỷ USD để xây dựng một khu phức hợp siêu máy tính tại hạt Cochise, bang Arizona, đồng thời nhấn mạnh những lợi ích tiềm năng đối với cộng đồng địa phương. Cùng ngày, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho phép SpaceX tiếp tục theo đuổi kế hoạch vận hành tối đa một triệu trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo.

Vào tuần trước, trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết một nhà đồng sáng lập của công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic sẽ thực hiện “một khoản tặng lớn” cho các Tài khoản Trump trong vài tuần tới.

“Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là những doanh nhân lớn này chia sẻ một phần tài sản của mình”, ông Bessent nói thêm.

Theo số liệu được Nhà Trắng công bố vào tháng trước, đã có gần 70 triệu Tài khoản Trump được mở, trong đó hơn 60 triệu tài khoản được tạo thông qua cơ chế đăng ký tự động. Kể từ ngày 4/7, tổng số tiền được nạp vào các tài khoản này đã vượt 4,5 tỷ USD. Trong số đó, 1,3 tỷ USD đến từ khoản đóng góp 1.000 USD của Chính phủ.