Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ngày 25/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế quan mới đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại lớn, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Động thái được đưa ra chỉ ba tuần sau khi đảng Cộng hòa chịu thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó vấn đề kinh tế và lạm phát được xem là những nguyên nhân quan trọng khiến cử tri quay lưng với đảng cầm quyền.

Thoạt nhìn, quyết định này có vẻ đi ngược lại những tín hiệu chính trị từ cuộc bầu cử. Tuy nhiên theo các chuyên gia, đối với Tổng thống Trump, thuế quan không đơn thuần là công cụ điều chỉnh thương mại. Đây còn là phương tiện gây sức ép trong đàm phán quốc tế, thúc đẩy đầu tư vào Mỹ, tạo nguồn thu ngân sách và thể hiện khả năng chủ động điều hành nền kinh tế.

Thuế quan: Công cụ kinh tế và đòn bẩy đàm phán

Niềm tin của Tổng thống Donald Trump vào thuế quan đã được thể hiện xuyên suốt sự nghiệp chính trị. Tổng thống Mỹ nhiều lần lập luận rằng các đối tác thương mại đã tận dụng những thỏa thuận mất cân bằng để giành lợi thế trước doanh nghiệp Mỹ, khiến hoạt động sản xuất và việc làm dịch chuyển ra nước ngoài. Theo cách tiếp cận này, tăng thuế nhập khẩu là biện pháp cần thiết để bảo vệ người lao động, khôi phục năng lực sản xuất và điều chỉnh cán cân thương mại.

Tuy nhiên, phạm vi sử dụng thuế quan trong chiến lược của ông Trump rộng hơn mục tiêu bảo hộ truyền thống. Theo các quan chức Mỹ và những người am hiểu quan điểm của Tổng thống, ông xem đây là phương tiện buộc các nước đưa ra nhượng bộ, thúc đẩy các tập đoàn đa quốc gia xây dựng nhà máy tại Mỹ, đồng thời bổ sung nguồn thu cho ngân sách liên bang.

Ở góc độ đối ngoại, khả năng điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với từng quốc gia và nhóm hàng hóa tạo cho Washington một công cụ gây sức ép trong các cuộc đàm phán thương mại. Trong cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ, quyền tiếp cận thị trường Mỹ không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn có thể trở thành đòn bẩy để đạt được những mục tiêu rộng hơn.

Ở trong nước, chính sách này gắn với cam kết đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ. Khi hàng nhập khẩu phải chịu chi phí cao hơn, doanh nghiệp có thể cân nhắc chuyển một phần hoạt động sản xuất, đầu tư hoặc chuỗi cung ứng về thị trường Mỹ. Qua đó, chính quyền kỳ vọng thúc đẩy đầu tư công nghiệp, tạo việc làm và củng cố các ngành sản xuất chiến lược.

Thuế quan cũng mang lại nguồn thu bổ sung cho ngân sách liên bang, trong bối cảnh Đạo luật One Big Beautiful Bill Act năm 2025 của Tổng thống Trump củng cố các mức thuế thu nhập cá nhân thấp hơn. Như vậy, chính sách này đồng thời phục vụ nhiều mục tiêu: bảo vệ sản xuất trong nước, tạo sức ép thương mại, thu hút đầu tư và tăng nguồn thu ngân sách.

Đây cũng là lý do nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách thuế quan, ngay cả khi những phản ứng tiêu cực từ cử tri và một bộ phận trong đảng Cộng hòa ngày càng rõ rệt.

Công cụ quyền lực khi Quốc hội đổi chiều

Một yếu tố quan trọng khác lý giải quyết tâm của Tổng thống Trump là những thay đổi trong tương quan quyền lực tại Washington. Khi đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống, khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự thông qua hoạt động lập pháp của Nhà Trắng có thể bị hạn chế đáng kể.

Trong bối cảnh đó, thuế quan trở thành công cụ đặc biệt quan trọng. Khác với nhiều chính sách kinh tế cần sự thông qua của Quốc hội, Tổng thống có thể sử dụng một số thẩm quyền hành pháp và cơ chế pháp lý về thương mại để áp dụng hoặc điều chỉnh thuế nhập khẩu mà không cần sự phê chuẩn trực tiếp của các nhà lập pháp trong từng quyết định. Điều này tạo thêm dư địa hành động cho Tổng thống Trump khi ảnh hưởng lập pháp của đảng Cộng hòa suy giảm.

Tuy nhiên, quyền sử dụng công cụ này không phải không có giới hạn. Chính sách thuế quan vẫn chịu sự ràng buộc của pháp luật, cơ chế giám sát và những tranh luận về thẩm quyền giữa các nhánh quyền lực ở Mỹ. Trên thực tế, chính quyền Tổng thống Trump từng phải điều chỉnh lại một loạt biện pháp thuế quan được áp dụng năm 2025 sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố chúng bất hợp pháp hồi tháng 2/2026.

Phép thử đối với chiến lược kinh tế của Nhà Trắng

Vấn đề đặt ra là thuế quan không chỉ tác động đến các đối tác thương mại mà còn tạo ra chi phí trực tiếp đối với nền kinh tế Mỹ, được phản ánh vào giá bán hàng hóa, cuối cùng tác động đến người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước. Đây là một trong những điểm gây tranh luận lớn nhất trong chính sách thương mại của Tổng thống Trump. Trong khi Nhà Trắng nhấn mạnh lợi ích dài hạn của việc khôi phục sản xuất và giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, người dân có thể phải đối mặt với chi phí cao hơn trong ngắn hạn.

Theo các cuộc thăm dò cử tri sau bầu cử, khoảng 2/3 số người được hỏi cho rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Trump gây tổn hại cho nền kinh tế quốc gia. Chỉ 21% nhận định chính sách này mang lại lợi ích, trong khi 12% cho rằng không có sự khác biệt.

Đầu tháng 11, Phòng thí nghiệm Ngân sách thuộc Đại học Yale ước tính thuế quan đã làm tăng chi phí của mỗi hộ gia đình Mỹ khoảng 900 USD mỗi năm. Con số này cho thấy tác động của chính sách thương mại không chỉ nằm trên các báo cáo về cán cân xuất nhập khẩu mà còn hiện diện trong chi tiêu thường nhật của người dân.

Chính sách thuế quan còn làm bộc lộ những khác biệt ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa. Một bộ phận nghị sĩ cho rằng tăng thuế nhập khẩu có thể gây tổn hại cho người tiêu dùng, làm suy giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp và đi ngược các nguyên tắc của thị trường tự do.

Đối với Tổng thống Trump, thuế quan rõ ràng không chỉ là câu chuyện về cán cân thương mại. Đây còn là công cụ thể hiện quyền chủ động của Tổng thống trong điều hành kinh tế, nhất là khi không gian hành động tại Quốc hội có thể bị thu hẹp. Tuy nhiên, khả năng sử dụng công cụ này không đồng nghĩa với việc mọi mục tiêu đều có thể đạt được. Thước đo cuối cùng vẫn là liệu chính sách có giúp củng cố năng lực sản xuất, cải thiện đời sống người dân và duy trì sức cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ hay không.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục tác động đến lựa chọn chính trị của cử tri, đây sẽ là phép thử quan trọng đối với chiến lược kinh tế của Nhà Trắng trong hai năm cuối nhiệm kỳ.