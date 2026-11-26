Hơn 770 MW điện mặt trời đã vận hành

Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, An Giang được phân bổ tổng công suất nguồn điện phát triển giai đoạn 2026-2030 là 1.146,5 MW, gồm 456 MW điện gió, 520 MW điện mặt trời tập trung, 121 MW điện sinh khối và 49,5 MW điện rác.

Các danh mục nguồn điện và công trình lưới điện liên quan đã được cập nhật, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/2/2026. Đây là cơ sở để triển khai các thủ tục đầu tư dự án.

Ngoài các dự án điện mặt trời đã vận hành thương mại, An Giang đang triển khai thủ tục đầu tư nhiều dự án nguồn điện năng lượng tái tạo.

Cụ thể, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án điện sinh khối với tổng công suất 70 MW và một dự án điện rác công suất 4 MW. Hai dự án điện mặt trời, tổng công suất 480 MW, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. Một dự án điện mặt trời khác công suất 40 MW đang hoàn thiện hồ sơ trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Nếu tính cả dự án 40 MW đang hoàn thiện hồ sơ, tổng công suất các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đang làm thủ tục đạt 594 MW, tương đương khoảng 52% công suất nguồn điện được phân bổ cho tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.

Đối với các dự án điện gió trên bờ và gần bờ, quá trình triển khai còn gặp một số vướng mắc liên quan đến khu vực biển, sử dụng đất và các thủ tục liên quan. UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền, đồng thời phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư khi đủ điều kiện.

Hiện An Giang có 4 nhà máy điện mặt trời vận hành thương mại, gồm Sao Mai, Văn Giáo 1, Văn Giáo 2 và Bình Hòa, với tổng công suất khoảng 320 MWp.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 6.051 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất lắp đặt 455.211 kWp. Kết quả này cho thấy địa phương đã có kinh nghiệm trong đầu tư, quản lý, vận hành các nguồn điện mặt trời quy mô lớn và nguồn điện phân tán.

Nhu cầu điện tăng cùng đà phát triển kinh tế

Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế biển và xuất khẩu. Nhu cầu sử dụng điện tại khu vực được dự báo tiếp tục tăng cùng quá trình phát triển kinh tế.

Riêng An Giang, sản lượng điện thương phẩm năm 2025 đạt hơn 6,22 tỷ kWh, dự kiến năm 2026 đạt hơn 6,8 tỷ kWh. Nhu cầu điện được dự báo tăng trong những năm tiếp theo, gắn với sự phát triển của các ngành chế biến nông sản, thủy sản, logistics, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, du lịch và kinh tế biển, đặc biệt là việc tổ chức APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Trong bối cảnh nhiều nguồn điện nền truyền thống tại khu vực Tây Nam Bộ chưa được bổ sung tương xứng với nhu cầu phụ tải, phát triển thêm nguồn điện tại chỗ được đánh giá có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng. Việc này cũng góp phần giảm phụ thuộc vào truyền tải điện liên miền, hạn chế nguy cơ quá tải lưới điện và nâng cao khả năng cung cấp điện ổn định cho các trung tâm công nghiệp, kinh tế biển.

Về hạ tầng truyền tải, An Giang hiện được cấp điện từ 4 trạm biến áp 220 kV với tổng công suất đặt 2.000 MVA. Tỉnh đang triển khai thêm 3 trạm biến áp cùng cấp điện áp, tổng công suất 1.000 MVA, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026–2027.

Hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối từ cấp điện áp 110 kV đến 220 kV đã được đầu tư tương đối đồng bộ, tạo điều kiện đấu nối và giải tỏa công suất các nguồn điện mới.

An Giang có tiềm năng phát triển điện mặt trời, điện gió

Theo kết quả khảo sát, đánh giá, An Giang có cường độ bức xạ mặt trời trung bình khoảng 4,5-5 kWh/m²/ngày, số giờ nắng từ 2.200 đến 2.500 giờ mỗi năm. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án điện mặt trời quy mô lớn.

Tỉnh cũng có nhiều khu vực có thể khai thác để phát triển nguồn điện này như đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp, khu vực nuôi trồng thủy sản công nghiệp, mặt nước hồ chứa và vùng ven biển. Một số khu vực có thể nghiên cứu mô hình kết hợp điện mặt trời với nuôi trồng thủy sản, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Đối với điện gió, kết quả đo gió dài hạn tại các khu vực ven biển An Biên, An Minh, Kiên Lương và Hòn Đất cho thấy tốc độ gió trung bình đạt khoảng 6,1 m/s ở độ cao 160 m, đáp ứng điều kiện phát triển điện gió thương mại.

Các khu vực ven biển có địa hình thuận lợi, ít dân cư và gần hành lang truyền tải điện hiện hữu, phù hợp phát triển điện gió gần bờ quy mô lớn. Hiện nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các dự án điện gió với tổng công suất hàng trăm MW trên địa bàn tỉnh.

Trước nguy cơ một số dự án chậm tiến độ so với Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt, UBND tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Công Thương xem xét tháo gỡ vướng mắc về phương án đấu nối và điều chỉnh tên một số dự án trong danh mục quy hoạch.

Trước đó, UBND tỉnh đã có Công văn số 1206/UBND-KT ngày 9/10/2025 đề nghị hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về phương án đấu nối các dự án trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Bộ Công Thương đã phản hồi tại Công văn số 9336/BCT-ĐL ngày 26/11/2025.

Ngày 16/9/2026, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 3786/UBND-KT về việc điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đối với phương án đấu nối Dự án Nhà máy điện mặt trời An Giang và Dự án Nhà máy điện mặt trời An Cư.

Bên cạnh việc tháo gỡ vướng mắc về đấu nối, tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương xem xét cập nhật, bổ sung các nguồn điện quan trọng trên địa bàn vào lần điều chỉnh Quy hoạch điện VIII tiếp theo.

Các đề xuất gồm Trung tâm Điện lực An Giang (Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp An Giang); bổ sung 4.891 MW điện mặt trời tập trung, 500 MW điện gió gần bờ và phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) công suất 280 MW nhằm bảo đảm an ninh năng lượng khu vực biên giới.

Theo UBND tỉnh, việc bổ sung các nguồn điện này nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng và phát triển năng lượng xanh.