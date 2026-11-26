Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Điểm nhấn của đoàn tàu Hà Nội - Lào Cai là phong cách kiến trúc Đông Dương kết hợp những yếu tố văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Theo ông Vũ Xuân Hân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Chapa, dự án được triển khai từ hơn một năm trước, với mục tiêu cải tạo các toa xe khách hiện hữu thành không gian văn hóa đặc sắc.

Không gian bên trong toa tàu sử dụng vách gỗ, hệ thống ánh sáng ấm áp, kết hợp các họa tiết thổ cẩm của người dân tộc Dao Đỏ, hoa văn truyền thống của người dân tộc Mông... Đặc biệt, hạng cao nhất được thiết kế thành một cabin với 3 phòng ngủ riêng biệt, hướng đến nhóm khách có nhu cầu sử dụng không gian riêng tư và dịch vụ cao cấp.

Theo thông tin từ đơn vị khai thác, giá vé của đoàn tàu dao động từ 1,4 triệu đồng đến 26 triệu đồng/vé/chiều, tùy loại cabin hành khách lựa chọn. Về lịch trình, tàu khởi hành hàng ngày từ ga Hà Nội lúc 21h45 và từ ga Lào Cai lúc 21h25. Doanh nghiệp dự kiến nâng quy mô khai thác lên 16 toa mỗi chuyến ở cả hai chiều vào quý 2/2027.

Đoàn tàu du lịch cao cấp Chapa - Tonkin Heritage Express mang kiến trúc Đông Dương và sắc màu văn hóa bản địa. Ảnh: VNR

Để đạt mục tiêu doanh thu du lịch năm 2030, Lào Cai xác định tăng cường khai thác thị trường khách cao cấp đến từ Tây Âu (Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, vùng Scandinavia), Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) và Đông Âu (Nga, Belarus, Cộng hòa Séc...)… Đồng thời, địa phương đặc biệt chú trọng thiết lập quan hệ hợp tác với các hãng lữ hành lớn các nước nhằm thu hút du khách có khả năng chi tiêu cao.

Sau sáp nhập với Yên Bái, không gian du lịch Lào Cai được mở rộng với chuỗi điểm đến nổi tiếng như Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Suối Giàng, hồ Thác Bà, Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Si Ma Cai... Cùng cảnh quan trải dài từ núi cao, ruộng bậc thang đến hồ nước, thung lũng, Lào Cai đang sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ nghỉ dưỡng, trekking, leo núi, chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng đến MICE, caravan và du lịch biên giới.

Trong bức tranh đó, du lịch golf được xác định là sản phẩm còn nhiều dư địa phát triển. Hiện tỉnh có 2 sân golf tại khu vực Bát Xát và Yên Bái, tạo điều kiện hình thành những hành trình du lịch mới dành cho phân khúc cao cấp. Thay vì du khách đến sân, chơi golf rồi rời đi, mục tiêu là kết nối các sân golf với hệ thống điểm đến xung quanh, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Điển hình, từ sân golf tại Bát Xát, hành trình của du khách có thể tiếp tục tới Sa Pa, Y Tý, Bắc Hà hay khu vực biên giới Lào Cai. Ở khu vực Yên Bái, sân golf có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình tới hồ Thác Bà, Nghĩa Lộ, Mường Lò, Văn Chấn, Suối Giàng, Tú Lệ và Mù Cang Chải. Mỗi điểm đến mang một sắc màu riêng, từ khám phá bản làng, thưởng thức ẩm thực của đồng bào H’Mông, Dao,... cho đến hòa mình vào không gian chợ phiên vùng cao.

Lào Cai xác định du lịch golf còn nhiều dư địa phát triển. Ảnh: Sân Golf Ngôi Sao Yên Bái

Từ góc nhìn doanh nghiệp lữ hành quốc tế, đại diện Công ty Hellopang Korea (Hàn Quốc) cho biết, trong năm 2026, doanh nghiệp đã đưa khoảng 2.000 lượt khách tới Lào Cai, với 3.000 đêm phòng và 3.000 lượt khách chơi golf. “Lợi thế lớn của Lào Cai là sở hữu nhiều điểm du lịch đặc sắc. Nếu xây dựng được các tour golf kết hợp trải nghiệm du lịch, du khách sẽ có lý do ở lại lâu hơn và mong muốn quay trở lại,” vị này nói.

Một điểm đáng chú ý khác trong phát triển sản phẩm du lịch Lào Cai hiện nay là xu hướng chuyển từ tham quan, ngắm cảnh đơn thuần sang các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của du khách. Địa phương đang tập trung xây dựng các khu du lịch cộng đồng Nghĩa Đô, Tả Phìn, Tả Van, Bản Liền, Lâm Thượng, Văn Chấn… đạt tiêu chuẩn ASEAN. Trong đó, Nghĩa Đô được xem là mô hình tiêu biểu cho hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.

Đây là nơi còn lưu giữ tương đối nguyên vẹn không gian văn hóa của người Tày, với hơn 1.000 ngôi nhà sàn, làn điệu hát Then, nghề đan lát và ẩm thực bản địa... hiện diện sống động trong đời sống hằng ngày. Chị Cao Hương, chủ cơ sở Homestay La Beauté de Nghia Do (bản Mường Kem), cho biết du khách rất thích thú khi được học cách nhuộm nan từ củ, quả tự nhiên và học cách đan lát những vật dụng đơn giản; học làm bánh, nhuộm móng tay từ thảo dược...

Bà Aimée Gille, du khách Pháp, chia sẻ lúc đầu chỉ định ở lại Nghĩa Đô từ 3 - 4 ngày, nhưng cuối cùng bà đã ở lại đây nửa tháng. "Tôi không muốn rời đi vì ở đây tôi không phải là một người tham quan mà trở thành một phần của ngôi làng", bà Gille nói. “Địa phương đang tạo nền tảng rất tốt cho phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống người dân”.

Nghĩa Đô được xem là mô hình tiêu biểu cho hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Ảnh: La Beauté de Nghia Do

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 151-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 17 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 80.000 tỉ đồng.

Cùng với việc nâng cao năng lực phục vụ, Lào Cai đặt mục tiêu phát triển hệ thống cơ sở lưu trú lên 33.500 buồng, đáp ứng khả năng phục vụ 65.000 - 70.000 lượt khách lưu trú mỗi ngày đêm. Phấn đấu có từ 30% đến 35% số buồng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 - 5 sao; chuẩn hóa 6 mô hình du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN, hỗ trợ từ 10 - 15 làng du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn Việt Nam và xây dựng 3 làng văn hóa truyền thống dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Về tổ chức không gian, Lào Cai định hướng phát triển trục sông Hồng là hành lang kết nối du lịch, văn hóa, thương mại và giao lưu quốc tế. Vùng Tây Bắc tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi cao, cảnh quan, văn hóa và du lịch quốc tế. Vùng phía Đông chú trọng du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng hồ và du lịch nông nghiệp...

Tỉnh Lào Cai ưu tiên phát triển Sa Pa - Fansipan trở thành trung tâm du lịch quốc tế có sức cạnh tranh cao. Cùng với đó, hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm tại Mường Lò - Mù Cang Chải - Tú Lệ, Bắc Hà - Y Tý, hồ Thác Bà - Suối Giàng... Các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng núi cao, chăm sóc sức khỏe; du lịch văn hóa, cộng đồng, thể thao mạo hiểm và kinh tế đêm... sẽ được tập trung phát triển, vừa nhằm kéo dài thời gian lưu trú vừa kích thích chi tiêu từ dòng du khách chất lượng cao.