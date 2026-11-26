Ông Lê Thành Nhân, xã Phú Thọ (Đồng Tháp) đã canh tác thành công giống lúa huyết rồng và chế biến thành nhiều sản phẩm đa dạng. Hiện ông Nhân đã đầu tư máy xay lúa để chủ động trong khâu chế biến với công suất hơn 100 tấn gạo/năm và xây dựng 3 sản phẩm OCOP 3 sao là gạo huyết rồng, bột gạo lứt huyết rồng và gạo lứt sấy phục vụ nhu cầu thị trường.

Để chủ động trong khâu chế biến, ông Nhân đã đầu tư nhiều máy móc, thiết bị phục vụ xay xát lúa gạo. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Bên cạnh thiết bị phục vụ xay xát lúa gạo, kho chứa của cơ sở của ông Nhân còn đảm bảo trữ lúa, điều tiết sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Ông Nhân đã đầu tư nhiều máy móc, thiết bị phục vụ xay xát lúa gạo. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Ông Nhân theo dõi quá trình thực hiện đóng gói sản phẩm. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Đóng gói sản phẩm gạo lứt huyết rồng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Sản phẩm gạo huyết rồng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Các sản phẩm OCOP từ gạo huyết rồng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN