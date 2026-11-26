Người nông dân Đồng Tháp nâng tầm hạt gạo huyết rồng
Tại xã Phú Thọ (tỉnh Đồng Tháp), mô hình canh tác và chế biến lúa huyết rồng của nông dân Lê Thành Nhân đang mở ra hướng đi đầy triển vọng cho nông sản địa phương.
Ông Lê Thành Nhân, xã Phú Thọ (Đồng Tháp) đã canh tác thành công giống lúa huyết rồng và chế biến thành nhiều sản phẩm đa dạng. Hiện ông Nhân đã đầu tư máy xay lúa để chủ động trong khâu chế biến với công suất hơn 100 tấn gạo/năm và xây dựng 3 sản phẩm OCOP 3 sao là gạo huyết rồng, bột gạo lứt huyết rồng và gạo lứt sấy phục vụ nhu cầu thị trường.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nguoi-nong-dan-dong-thap-nang-tam-hat-gao-huyet-rong/445687.html