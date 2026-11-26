Ngày 26-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Mặt trận các cấp năm 2026. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 64 xã, phường; cán bộ, công chức được phân công phụ trách công tác chuyển đổi số; cán bộ Văn phòng và các ban chuyên môn thuộc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được định hướng khai thác hệ sinh thái Mặt trận số, kho dữ liệu dùng chung và các nền tảng số phục vụ công tác Mặt trận. Đồng thời, được trang bị kiến thức về AI, hướng dẫn sử dụng nền tảng MISA OneAI trong công tác hành chính, soạn thảo văn bản, tóm tắt tài liệu, phân tích số liệu và tổng hợp báo cáo. Các đại biểu còn được hướng dẫn thực hành ứng dụng công nghệ thông tin, công cụ AI vào giải quyết công việc chuyên môn; trao đổi, thảo luận và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hình thành môi trường làm việc điện tử, sử dụng nền tảng số trong quản lý, điều hành và tuyên truyền, vận động Nhân dân. Tuy nhiên, phần lớn các đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách; năng lực số giữa các cấp, nhất là cấp xã, còn chưa đồng đều. Tại 64 xã, phường trong tỉnh, mới có 367/767 thiết bị cấp cơ sở được cài đặt và sử dụng chữ ký số, đạt khoảng 48%. Nhiều quy trình nghiệp vụ như quản lý đoàn viên, hội viên, tổng hợp phong trào, giám sát, phản biện xã hội và tiếp nhận kiến nghị của Nhân dân… vẫn chủ yếu thực hiện thủ công. Thông qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng công nghệ số và AI cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.