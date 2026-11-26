Hội nghị thu hút 420 học viên là phụ nữ, nam giới và thanh thiếu niên dân tộc thiểu số đến từ 14 thôn trên địa bàn xã Mù Cang Chả. Ảnh: Sở VHTTDL Lào Cai

Hội nghị diễn ra từ ngày 26 - 29.11, gồm 4 lớp với 420 học viên là phụ nữ, nam giới và thanh thiếu niên dân tộc thiểu số đến từ 14 thôn trên địa bàn xã Mù Cang Chải. Đây là những nhóm đối tượng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và thực hành hôn nhân tại gia đình, cộng đồng.

Tại các lớp tuyên truyền, học viên được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, đặc biệt là hành vi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức pháp luật, hội nghị tập trung phân tích những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số, tương lai thế hệ trẻ và sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Qua đó giúp người dân nhận diện rõ những tác động lâu dài của các tập quán hôn nhân lạc hậu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ thế hệ trẻ.

Các học viên được phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: Sở VHTTDL Lào Cai

Thông qua hoạt động tuyên truyền, hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy thay đổi hành vi, từng bước xóa bỏ những tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Mù Cang Chải nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung.