Ban huấn luyện đội tuyển đua thuyền Canoeing Đà Nẵng khen thưởng vận động viên giành Huy chương Vàng nội dung C4 nam 500m. Ảnh do nhân vật cung cấp

Diễn ra tại hồ Đá Bàng (Thành phố Hồ Chí Minh), môn Canoeing trong khuôn khổ đại hội quy tụ các tay chèo xuất sắc đến từ 20 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước. Các vận động viên thi đấu các nội dung dành cho nam và nữ theo từng cự ly, tranh 37 bộ huy chương.

Đội tuyển Canoeing Đà Nẵng tham dự giải với 5 huấn luyện viên và 30 vận động viên. Khép lại những màn tranh tài sôi nổi, đội đã mang về 3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng, xếp thứ 6 toàn đoàn và thứ 3 về tổng số huy chương.

Trên đường đua 500m nội dung C2 nam, Hiên Năm và Trần Tường Khang phối hợp ăn ý, duy trì nhịp chèo ổn định để vượt qua các đối thủ mạnh và giành Huy chương Vàng.

Sự tự tin cùng phong độ cao tiếp tục được Hiên Năm, Trần Thanh Cường, Trần Tường Duy và Bùi Hữu Tích thể hiện trên đường đua 500m nội dung C4 nam khi xuất sắc về đích đầu tiên. Tấm Huy chương Vàng thứ 3 thuộc về Hiên Năm, Trần Tường Khang, Bờ Nướch Lâm và Bùi Hữu Tích ở nội dung C4 200m nam.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng và Ban huấn luyện đội tuyển đua thuyền Canoeing trao thưởng vận động viên giành Huy chương Vàng nội dung C2 nam 500m. Ảnh do nhân vật cung cấp

Các vận động viên giành Huy chương Bạc gồm: Võ Văn Nhật (nội dung C1 nam 1.000m); Võ Duy Thành, Nguyễn Quốc Huy (K2 nam 1.000m); Trần Tường Khang, Bờ Nướch Lâm, Huỳnh Đức Tín, Trần Tường Duy (C4 nam 1.000m); Võ Duy Thành, Nguyễn Quốc Huy (K2 nam 500m); Hiên Năm, Trần Tường Khang (C2 200m).

Các vận động viên đoạt Huy chương Đồng gồm: Võ Duy Thành (K1 nam 1.000m); Bùi Hữu Tích, Mai Thị Ngọc Thơ (C2 Mix 1.000m); Hồ Thị Xanh, Hồ Thị Ne (C2 nữ 1.000m); Hiên Năm, Bùi Hữu Tích (C2 nam 1.000m); Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Trang, Hồ Thị Ne, Hồ Thị Xanh (C4 nữ 500m); Võ Duy Thành, Nguyễn Lê Thanh, Tăng Văn Hàn Quốc, Nguyễn Quốc Huy (K4 nam 500m); Hồ Thị Ne, Hồ Thị Xanh, Mai Thị Ngọc Thơ, Trần Thị Thanh Huyền (C4 nữ 200m).

Các vận động viên xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung C4 nam 200m nhận thưởng từ Ban huấn luyện. Ảnh do nhân vật cung cấp

Kết quả này nối tiếp chuỗi thành công của Canoeing Đà Nẵng trong năm 2026. Trước đó, tại Giải đua thuyền Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia diễn ra trên sân nhà, đội xếp thứ Ba toàn đoàn với thành tích 5 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng.

Tiếp đó, tại Giải đua thuyền Canoeing vô địch trẻ, U21 và U23 quốc gia diễn ra ở Hải Phòng, các tay chèo thành phố đã giành 17 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 15 Huy chương Đồng và xếp thứ Ba toàn đoàn.

Hiện Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 bước vào giai đoạn cao điểm với các môn thi đấu diễn ra liên tục. Tính đến trưa 21/11, đoàn thể thao Đà Nẵng giành được 6 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc, 18 Huy chương Đồng, tạm xếp thứ 9 toàn đoàn.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 1/11 đến ngày 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước tranh tài ở 973 bộ huy chương thuộc 48 môn (63 phân môn).

Đoàn thể thao Đà Nẵng tham dự 39 môn thi đấu với lực lượng gồm 103 huấn luyện viên và 522 vận động viên, hướng tới mục tiêu giành 37-46 Huy chương Vàng, 13-17 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng và xếp trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu.