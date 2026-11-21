Tác giả: Joshua Robinson, Jonathan Clegg/NXB Lao động

Giải mật Ngoại hạng Anh

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Đêm diễn điên rồ đưa Ronaldo đến MU

Màn trình diễn ấn tượng tại Bồ Đào Nha khiến Sir Alex Ferguson cùng dàn sao MU chấn động, kích hoạt thương vụ chiêu mộ thần tốc đưa Ronaldo về sau 24 giờ.

Ronaldo làm khổ John O’Shea trong trận đấu tại Bồ Đào Nha. Ảnh: The Sun.

Ronaldo đá bóng như tiêu diệt họ vậy.

Bên phía United, kẻ đã xui xẻo vì phải đối đầu với Ronaldo buổi tối hôm đó là hậu vệ cánh phải 22 tuổi người Ireland, John O’Shea. Anh ta không tài nào chống chọi lại được kỹ thuật của Ronaldo. Trong hiệp một, O’Shea đã phải chịu quá nhiều áp lực từ cậu thiếu niên tinh quái kia, nên đành sử dụng một giải pháp duy nhất là phạm lỗi với Ronaldo mỗi khi có cơ hội áp sát.

Sau 45 phút bị tra tấn, Manchester United tháo chạy về phòng thay đồ, nơi mà Ferguson đã bị túm áo bởi hai cầu thủ kỳ cựu nhất trong đội hình: Rio Ferdinand và Roy Keane. Họ đã bảo ông ta rằng phải mua bằng được thằng bé này. Mua ngay lập tức.

“Tôi đã lo liệu được chuyện đó rồi,” Ferguson trả lời bằng cách cường điệu hóa một chút. Thực ra khi đó ông ta vẫn chưa lo liệu xong, nhưng sẽ sớm thôi.

Ferguson cho người lên khoang ghế ngồi của lãnh đạo để gọi giám đốc điều hành của United là Peter Kenyon xuống để giục ông ta đi chốt hợp đồng mua Ronaldo ngay từ khi trận đấu còn chưa kết thúc. “John O’Shea đã bị hành hạ tới mức lên cơn đau đầu kia kìa!” Fergie gào lên với Kenyon. “Mau mua thằng bé kia đi!”

Sir Alex cương quyết chiêu mộ Ronaldo ngay sau trận đấu. Ảnh: The Sun.

Ronaldo chỉ vừa có đủ thời gian để kịp tắm rửa sau trận đấu, rồi ngay lập tức cả anh ta lẫn người đại diện môi giới của anh ta đã bị Kenyon và Ferguson lôi vào một văn phòng bên trong sân vận động.

Đội hình của United thì phải ngồi chờ ở ngoài xe buýt, nhưng Ferguson thì cương quyết không rời khỏi Lisbon nếu chưa có được chữ ký của Ronaldo. Kenyon bảo với họ rằng kế hoạch giấu Ronaldo ở Lisbon thêm một năm nữa đã đổ bể.

Để ép Ronaldo ký ngay vào hợp đồng, Ferguson đã hứa hẹn rằng sẽ cho cậu thiếu niên 17 tuổi này được ra sân ít nhất 6 trận trong mùa bóng sắp tới của Giải Ngoại hạng. Không cần phải chờ đợi thời cơ lớn nào khác nữa. Nếu đồng ý, Ronaldo sẽ được đưa tới Manchester trong vòng dưới 24 giờ.

United đã thuê một chiếc chuyên cơ riêng để đưa Ronaldo và mẹ của anh ta về Anh trước khi bất cứ ai khác, đặc biệt là Queiroz, kịp chen chân vào thương vụ này.

Tình huống đã diễn ra chớp nhoáng tới nỗi Ronaldo chẳng kịp chuẩn bị thêm một bộ quần áo để thay. Anh ta tưởng rằng mình chỉ phải sang Anh để trình diện giới truyền thông trước, rồi sẽ quay về lo liệu các chi tiết khác sau. Ferguson thì lại có chủ ý khác. Ông ta muốn Ronaldo phải ngay lập tức tham gia vào buổi tập sáng hôm sau của câu lạc bộ.