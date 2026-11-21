Đông đảo khán giả trẻ có mặt từ sớm, háo hức chờ đón Lễ khai mạc Đại hội

Tối 21.11, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức diễn ra. Trước giờ khai mạc, đông đảo khán giả đã có mặt, tạo nên không khí hào hứng tại khu vực tổ chức.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12 tại TP.HCM và một số địa phương, quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Các đoàn tranh tài ở 48 môn thể thao, với 973 bộ huy chương.

Đây là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, nhằm đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao, công tác đào tạo, huấn luyện và thành tích thi đấu của các địa phương, ngành; đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia.

Chùm ảnh phóng viên ghi nhậntrước giờ khai mạc: