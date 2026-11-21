Từ năm 1985 đến nay, 9 kỳ Đại hội lần lượt đi qua đã thắp lên biết bao giấc mơ tươi đẹp của thể thao Việt Nam. Và hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tự hào trở thành địa phương đăng cai Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – năm 2026.

Từ Thành phố mang tên Bác, những tài năng thể thao sẽ cùng bước vào một hành trình mới: TRANH TÀI để vượt qua chính mình - ĐOÀN KẾT để cùng nhau vươn cao - TỎA SÁNG để hướng tới các chuẩn mực cao hơn ở đấu trường khu vực và quốc tế.