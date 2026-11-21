Đội tuyển U17 Việt Nam chấp nhận thua tối thiểu 2-3 trước U17 Bỉ. (Ảnh: VFF)

Sau trận đấu mở màn bảng G FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, huấn luyện viên Cristiano Roland cùng các cầu thủ U17 Việt Nam đã chia sẻ về màn trình diễn trước U17 Bỉ, những bài học kinh nghiệm và quyết tâm ở chặng đường tiếp theo.

Dù không giành được điểm số, việc ghi 2 bàn thắng vào lưới đương kim Á quân châu Âu trong lần đầu tham dự World Cup U17 là dấu ấn đáng ghi nhận đối với bóng đá trẻ Việt Nam.

Nhà cầm quân Cristiano Roland tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò

Trong cuộc đối đầu tối 20/11, U17 Việt Nam gây bất ngờ khi vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 4 nhờ bàn thắng của Sỹ Bách. Tuy nhiên, trước sức ép liên tục của đối thủ, các học trò huấn luyện viên Cristiano Roland để thủng lưới 2 lần ở cuối hiệp một và nhận thêm bàn thua ở phút 60.

Dù bị dẫn 1-3, U17 Việt Nam vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội. Phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3, thắp lại hy vọng giành điểm cho đại diện Đông Nam Á.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Cristiano Roland đánh giá: “Đối thủ có chất lượng rất tốt và là một cái tên tầm cỡ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng của đối thủ cũng như những điều có thể tận dụng trong trận đấu để ghi được những bàn thắng như vậy. Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Các em đã cố gắng hết mình”.

Theo huấn luyện viên Cristiano Roland, bàn thắng mở tỷ số sớm khiến U17 Bỉ gia tăng sức ép, đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với khả năng duy trì thể lực và tổ chức phòng ngự của các cầu thủ Việt Nam.

Dẫu vậy, điều khiến chiến lược gia người Brazil hài lòng nhất là tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của toàn đội, ngay cả khi phải đối mặt với bất lợi lớn về tỷ số.

“Tôi rất hài lòng và tự hào vì những gì đội đã thể hiện. Các em đã chơi tốt, giữ được tinh thần cho đến tận những phút cuối cùng. Mặc dù kết quả không phải là một chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là niềm tự hào lớn đối với những người làm bóng đá cũng như khán giả Việt Nam”, huấn luyện viên Cristiano Roland nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Brazil cũng đề cao vai trò của tinh thần tập thể, cho rằng mỗi cầu thủ cần hiểu rõ trách nhiệm và đóng góp vào lối chơi chung, thay vì phụ thuộc vào những cá nhân nổi bật.

Từ bàn thắng lịch sử đến quyết tâm trước U17 New Zealand

Tiền đạo trẻ Sỹ Bách ăn mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới U17 Bỉ. (Ảnh: VFF)

Bên cạnh những đánh giá của ban huấn luyện, bàn thắng mở tỷ số của Sỹ Bách tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý sau trận đấu với U17 Bỉ.

Pha lập công ở phút thứ 4 không chỉ giúp U17 Việt Nam tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh mà còn trở thành bàn thắng đầu tiên của đội tuyển tại một kỳ FIFA U17 World Cup.

Chia sẻ ngày 21/11, tiền đạo Sỹ Bách cho biết bản thân rất hạnh phúc và tự hào khi ghi được bàn thắng mang ý nghĩa đặc biệt này.

“Em cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho U17 Việt Nam tại World Cup. Em muốn dành bàn thắng này tặng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam”, Sỹ Bách bày tỏ.

Đáng chú ý, tiền đạo trẻ tiết lộ tình huống ghi bàn diễn ra ngoài dự tính ban đầu. Theo Sỹ Bách, anh chủ định sút bóng về phía cột dọc để tìm kiếm cơ hội từ tình huống bóng bật ra, nhưng cú dứt điểm lại trực tiếp mang về bàn thắng.

Sỹ Bách cho biết pha lập công giúp toàn đội có thêm sự tự tin khi đối đầu với đối thủ được đánh giá cao hơn. Sau hiệp một, huấn luyện viên Cristiano Roland cũng động viên các cầu thủ tiếp tục giữ vững tinh thần và tuân thủ kế hoạch thi đấu.

Trong khi đó, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân thừa nhận sự tiếc nuối khi U17 Việt Nam không thể giành điểm, dù đã có những thời điểm thi đấu tốt trước đại diện châu Âu.

“Đây là lần đầu U17 Việt Nam tham dự giải đấu nên trận ra quân thực sự rất khó khăn. Toàn đội luôn tự tin, động viên nhau và hướng đến chiến thắng. U17 Bỉ là Á quân châu Âu, vì vậy kết quả này cũng phản ánh phần nào chất lượng của đối thủ. Chúng em đã chơi tốt, nỗ lực hết mình. Nếu may mắn hơn một chút, U17 Việt Nam có thể đã gỡ hòa 3-3”, Đại Nhân chia sẻ.

Theo cầu thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel, tốc độ thi đấu, nền tảng thể lực và khả năng dứt điểm của U17 Bỉ là những thử thách lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trải nghiệm này sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn trong những trận đấu tiếp theo.

Hướng tới cuộc đối đầu U17 New Zealand ngày 23/11, Đại Nhân khẳng định quyết tâm của toàn đội: “Ban huấn luyện đã đặt mục tiêu có một chiến thắng ở vòng bảng. Chúng em sẽ cố gắng hết sức để làm nên lịch sử ở trận đấu tới”.

Về phía ban huấn luyện, huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết toàn đội sẽ phân tích lại trận gặp U17 Bỉ, đánh giá những điểm tích cực cũng như hạn chế về phòng ngự và thể lực, từ đó xây dựng phương án phù hợp cho trận đấu tiếp theo.

Sau thất bại ở ngày ra quân, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 New Zealand vào ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.

Hai trận đấu còn lại không chỉ mang ý nghĩa quyết định đối với cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland, mà còn là dịp để các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự FIFA U17 World Cup.