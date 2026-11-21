Chi tiết

21/11/2026 21:05

report Vẫn chưa thành công

75': Doku đi bóng nỗ lực bên cánh trái rồi tạt vào. Bên trong, không có cái bóng áo xanh nào tạo điểm chạm.

21/11/2026 21:04

report Fulham đang dần lấy lại thế trận

71': Bàn thua không khiến đội khách nao núng. Họ vẫn đang tổ chức được các pha tấn công thuần thục, khiến Man City không thể dâng đội hình quá cao.

21/11/2026 20:55

report Quá nguy hiểm, Fulham suýt ghi bàn

67': Man City vẫn chưa siết lại hàng thủ. Họ liên tục để lộ ra khoảng trống. Lần này Muniz tung ra cú sút hiểm nhưng Donnarumma đã dùng sải tay dài cản phá.

21/11/2026 20:53

report Không vào

65': Haaland nỗ lực lấy bóng bên cánh trái. Anh căng vào để Anderson dứt điểm đầy cảm giác. Trái bóng chỉ chệch cột vài cm.

21/11/2026 20:46

goal VÀO, Man City gỡ hòa

57': Từ một tình huống phạt góc, Man City đã đưa tỷ số về 1-1. Anderson là người lên tiếng với pha bắt volley căng như kẻ chỉ, găm bóng vào góc thấp ghi bàn.

21/11/2026 20:40

report Man City vẫn loay hoay

51': Hàng loạt pha phối hợp lập bập của Man City trước vòng cấm. Foden cướp bóng rồi băng lên sút cực căng. Tiếc rằng hàng thủ Fulham vẫn đứng vững.

21/11/2026 20:34

foul Hiệp 2 bắt đầu

21/11/2026 20:17

foul Quá cồng kềnh

45'+2: Những pha chuyền qua chuyền lại của hàng công Man City khiến tình huống dàn xếp diễn ra rối rắm. Cuối cùng, Doku là người dứt điểm giải quyết tình thế. Cú đá của anh đi quá nhẹ với Leno. Hiệp 1 kết thúc trong nỗi thất vọng của Man City. Họ sút tới 7 lần nhưng vô vọng trong khi Fulham chỉ cần 2 pha hãm thành là ghi 1 bàn.

21/11/2026 20:14

report Hàng thủ Man City đá như mơ ngủ

43': Oscar Bobb băng xuống thoải mái bên cánh phải. Anh bị chặn lại nhưng các hậu vệ áo xanh lại sững lại, để tiền đạo Fulham tiếp tục lấy bóng dứt điểm. Rất may cho Man City là Donnarumma đã can thiệp.

21/11/2026 20:11

report Haaland mất cảm giác trầm trọng

41': O'Really đi bóng dũng mãnh bên cánh trái. Anh chuyền vào để Haaland dứt điểm. Nhưng cú chạm bóng của tiền đạo Na Uy đi rất thiếu chuẩn xác. Đây đã là pha dứt điểm chệch cột thứ 2 liên tiếp của Haaland.

21/11/2026 20:06

report Haaland bỏ lỡ ngớ ngẩn

35': Foden chuyền bóng rất vừa tầm, đường chuyền tốt hiếm hoi của Foden. Haaland nhận bóng và quăng chân sút rất nhanh. Tiếc rằng bóng đi lên trời.

21/11/2026 20:02

report Man City suýt nhận bàn thua thứ 2

30': Sau đường chuyền sai của Foden, Fulham đã phản công cực căng. Bóng được đan xen qua những chân sút áo đỏ trước khi đưa vào trong. Tiếc rằng ở nhịp cuối, Muniz không thể chạm bóng.

21/11/2026 19:56

report Man City bị khước từ bàn thắng

24': Thủ môn Leno ôm bóng không kín và Haaland ập vào dứt điểm khi bóng trong tầm tay thủ môn Fulham. Trái bóng đã đi vào lưới. Tuy nhiên trọng tài khước từ với lỗi tiền đạo Man City phạm lỗi.

21/11/2026 19:53

report Man City lại bế tắc

22': Các pha lên bóng từ biên của Man City bỗng đánh mất đi sự sắc sảo. Doku vừa rê bóng bên cánh trái sau đó tạt vào quá sâu khiến đồng đội bất lực.

21/11/2026 19:47

goal 1-0 cho Fulham, Man City lại nhận bàn thua trước

16': Man City vừa nhận bàn thua sau pha phản công của Fulham. Rodrigo Muniz nhận bóng từ cánh phải rồi dứt điểm kỹ thuật. Trái bóng vòng qua đầu Donnarumma găm vào góc lưới. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Man City.

21/11/2026 19:39

report Man City ép sân dồn dập

9': Man City sớm thể hiện tham vọng chấm dứt mạch 3 trận toàn thua. CLB này đang ép sân, khiến Fulham phải co cụm phòng ngự.

21/11/2026 19:37

report Không vào

6': Foden tỉa bóng rất hợp lý để Haaland băng xuống. Anh tung cú sút chân trái cực căng nhưng hậu vệ Fulham đã kịp giải nguy.

21/11/2026 19:30

foul Trận đấu bắt đầu

21/11/2026 19:12

report Khả năng bùng nổ sớm của Man City

Trong 8 lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Man City đều ghi được ít nhất 1 bàn thắng ngay trong hiệp 1 và đạt hiệu suất trung bình lên tới 3,25 bàn/trận vào lưới Fulham.

21/11/2026 19:12

report Cái dớp không thắng kéo dài của Fulham

Lần gần nhất Fulham đánh bại được Man City đã diễn ra từ tháng 4/2009 (thắng 3-1 ngay trên sân khách). Hơn 17 năm qua, đội bóng thành London chưa một lần hưởng niềm vui chiến thắng khi đối đầu "The Citizens".

21/11/2026 19:11

report Chuỗi toàn thắng áp đảo của Man City:

Man City đã toàn thắng cả 20 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường trước Fulham (kể từ sau trận hòa 2-2 vào tháng 9/2011). Nếu tính riêng tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà Etihad, đội bóng thành Manchester đang sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trước đại diện thành London.

21/11/2026 19:11

report Đội hình ra sân của Fulham

21/11/2026 19:10

report Đội hình ra sân của Man City

Chuỗi 3 trận toàn thua liên tiếp tại Premier League, mới nhất là thất bại 1-3 trên sân của Nottingham, đã khiến đội chủ sân Etihad từ ngôi đầu bảng tụt xuống vị trí thứ 3 và kém đội dẫn đầu Arsenal tới 6 điểm.

Đằng sau sự sa sút chóng vánh này là hàng loạt vấn đề nghiêm trọng cả về tâm lý lẫn chuyên môn mà HLV Maresca vẫn chưa thể tháo gỡ. Nguyên nhân lớn nhất bắt nguồn từ việc tinh thần và sự tập trung của toàn đội bị ảnh hưởng nặng nề bởi án phạt treo lơ lửng trên đầu.

Trước khi ban tổ chức Premier League công bố chính thức việc Man City vi phạm 114 cáo buộc tài chính, họ từng toàn thắng trên mọi đấu trường. Thế nhưng kể từ cột mốc đó, phong độ của Man xanh lao dốc không phanh. Họ thua 4 và chỉ thắng 4 trong 9 trận. Tính riêng tại giải quốc nội, CLB này chỉ giành 2 chiến thắng sau 5 vòng, trong đó một trận trước Liverpool chỉ đến sau khi Gravenberch nhận thẻ đỏ, còn lại là thắng lợi chật vật 3-2 trước tân binh Ipswich ngay trên sân nhà.

Bên cạnh gánh nặng tâm lý, hệ thống chuyên môn của Man City cũng bộc lộ nhiều lỗ hổng báo động. Ở hàng thủ, sự sa sút của những trụ cột như thủ thành Donnarumma hay trung vệ Guehi khiến khung thành đội bóng rất dễ bị đánh sập. Chuỗi 8 trận liên tiếp không giữ sạch lưới cùng tần suất mắc lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua ngày càng dày đặc là minh chứng rõ nét nhất.

Chưa dừng lại ở đó, việc bố trí bộ đôi Anderson và Enzo Fernandez cũng khiến tuyến giữa mất đi sự cân bằng. Anderson không phải mẫu tiền vệ cầm nhịp như Rodri, trong khi Enzo có xu hướng dâng cao, để lại khoảng trống lớn trước các pha chuyển đổi trạng thái của đối thủ - kịch bản đã khiến họ nhận 2 bàn thua từ phản công trước Nottingham.

Trở lại Premier League sau kỳ nghỉ FIFA Days, nỗi lo của HLV Maresca càng chồng chất khi thể lực toàn đội bị ảnh hưởng, đặc biệt là ngôi sao số một Haaland vừa phải vắt sức cùng tuyển Na Uy tại UEFA Nations League. Trong hoàn cảnh đó, cuộc tiếp đón Fulham hứa hẹn sẽ đầy thử thách. Đại diện London đang chơi ngày càng tiến bộ với mạch 4 vòng bất bại và chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất. Mùa này, Fulham từng cầm hòa Liverpool 0-0 ngay tại Anfield, đồng thời cho thấy sự lỳ lợm đáng gờm khi giành điểm ở cả 2 chuyến làm khách gần nhất trong vị thế chiếu dưới.

Đặng Lai