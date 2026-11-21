Phong độ Chelsea vs Leeds

Trước khi chạm trán ở lượt đi Ngoại hạng Anh 2026/27, đôi bên từng đụng độ "nháp" tại vòng 3 cúp Liên đoàn Anh cách đây tròn 2 tháng. Khi ấy, cũng tại Stamford Bridge, "The Blues" xuất sắc đè bẹp các vị khách đến từ Yorkshire với tỷ số đậm đà 6-3, bất chấp bị dẫn tới 2 bàn ở đầu hiệp 2.

Nhưng tấm vé đi tiếp ở đấu trường cúp "nước ngọt" cũng không thể che mờ bộ mặt bất ổn của Chelsea dưới triều đại tân HLV Xabi Alonso. 8 lần ra sân gần đây, đại gia Tây London mới thắng thêm 3, hòa 1 và thua tới 5, bao gồm thất bại trên chấm luân lưu cân não trước Liverpool tại vòng 4 cúp Liên đoàn.

Dấu hiệu thất thường của Chelsea được thể hiện rõ qua những lần ra sân gần đây tại Ngoại hạng Anh. Cole Palmer cùng các đồng đội có thể hạ gục những đối thủ khó chơi như Bournemouth (5-1), Everton (2-0), nhưng lại thúc thủ khó bào chữa dưới tay Tottenham (0-2) hay Sunderland (0-1) ở vòng đấu gần nhất.

Sau 10 trận, thầy trò Alonso mới có trong tay 16 điểm, từ thành tích 5 thắng, 1 hòa và 4 bại, đứng thứ 5 trên BXH. Thứ hạng hiện tại không quá tệ nhưng nếu xét trên khía cạnh chuyên môn, màn trình diễn đã qua của "The Blues" chắc chắn chưa thể làm hài lòng người hâm mộ.

Về phần mình, Leeds bước vào kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần với tâm lý rất tích cực. Đội chủ sân Elland Road đút túi 3 điểm quan trọng nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Tottenham. Hiện tại, thầy trò HLV Daniel Farke đã vươn lên vị trí thứ 9, tạo ra cách biệt lên đến 6 điểm đến nhóm xuống hạng, đồng thời chỉ kém chính Chelsea 2 điểm.

Nếu ca khúc khải hoàn tại Stamford Bridge, Leeds chắc chắn sẽ vượt qua chính đội chủ nhà. Nhưng đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Nên nhớ, bản lĩnh trong những chuyến xa nhà đang trở thành yếu tố xa xỉ với đội khách.

Leeds mới thắng 1, hòa 4 và thua 3 trong 8 trận sân khách gần nhất tại Premier League. Ngoài ra, Stamford Bridge cũng có thể được xem như mảnh đất dữ với các vị khách đến từ Yorkshire.

7 lần gần nhất hành quân đến "tổ ấm" của Chelsea, Leeds đã thua đến 6 và chỉ hòa 1. Khả năng cải thiện thành tích trong những chuyến đu đấu của thầy trò HLV Daniel Farke đang thực sự đứng trước thử thách rất lớn.

Bởi ở các vòng đấu kế tiếp, Leeds sẽ còn phải lần lượt viếng thăm những địa điểm đi dễ khó về khác như Etihad, Anfield hay Villa Park.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Leeds

Chelsea: Chưa có sự phục vụ của Reece James, Maxence Lacroix và Jamie Gittens. Tiền đạo trụ cột Joao Pedro được kỳ vọng kịp trở lại.

Leeds: Khả năng ra sân của tiền vệ quan trọng, Anton Stach, chưa rõ ràng.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Leeds

Chelsea: Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Palestra; Estevao, Rogers, Palmer

Leeds: Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Tanaka, Ampadu, Gudmundsson; Wilson, Okafor; Calvert-Lewin

Dự đoán: 2-1