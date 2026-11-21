Phong độ Bournemouth vs Nottingham

Kể từ giữa tháng 10 đến nay, không gương mặt nào ở giải Ngoại hạng Anh sở hữu chuỗi phong độ ấn tượng như Bournemouth. Cụ thể, 8 lần ra sân gần đây trên mọi mặt trận, đội chủ sân Vitality đều ca khúc khải hoàn.

Đặc biệt hơn, cách tạo nên mạch chiến thắng của Bournemouth thực sự rất thuyết phục. Đoàn quân dưới quyền chỉ đạo của tân HLV Marco Rose đều ghi tối thiểu 2 bàn/trận, 21 lần xuyên thủng mành lưới đối phương, đồng thời chỉ nhận vỏn vẹn 2 bàn thua.

Không ít đối thủ cứng cựa trở thành nạn nhân trong mạch thăng hoa ấy của "The Cherries". Có thể kể ra AC Milan (3-0), Man United (3-0), Aston Villa (3-0) hay Leeds United (2-0). Những thông số mang tính thuyết phục cao hơn bất kỳ lý lẽ nào.

Dù vậy, chuỗi phong độ vào phom ấy chỉ đủ bù đắp phần nào cho màn xuất phát ì ạch trong giai đoạn trước đó. Suốt 6 vòng đầu, Bournemouth không thắng được trận nào (hòa 3 và thua 3). Do đó lúc này, thầy trò HLV Marco Rose mới đứng hạng 7, kém top 4 khoảng cách 3 điểm.

Bỏ lại sau lưng những nghi ngờ ban đầu về khả năng tiếp quản lại chiếc ghế nóng từ tay người tiền nhiệm Andoni Iraola, chiến lược gia mang quốc tịch Đức dần chiếm trọn niềm tin nơi người hâm mộ nhờ khả năng tổ chức tấn công đa dạng, tốc độ chuyển đổi trạng thái và phát huy điểm mạnh của các học trò.

Vấn đề đáng ngại dành cho đội chủ nhà lại không nằm đơn thuần về mặt chuyên môn. Quãng thời gian nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế liệu có khiến tinh thần hưng phấn trước đó của những Tavernier, Evanilson, Truffert, Adams, Cook... nguội đi phần nào?

Điều tương tự cũng có thể xảy đến với Nottingham. Trước thềm đợt FIFA Days, Forest gây bất ngờ khi hạ gục ứng viên vô địch Man City với tỷ số 3-1, qua đó vươn lên hạng 16, thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Ngoài nỗi lo mạch cảm hứng bị đứt đoạn, đội khách còn không được sự ủng hộ từ tiếng nói lịch sử. Trong 10 lần chạm mặt Bournemouth gần đây, đội khách đều không một lần được hưởng niềm vui chiến thắng, chỉ hòa 4 và thua tới 6.

Chưa kể, HLV Marco Rose còn rất có duyên trước người đồng nghiệp Oliver Glasner, khi toàn thắng cả 4 lần gần nhất đụng độ các đội bóng do chiến lược gia người Áo dẫn dắt.

Thông tin lực lượng Bournemouth vs Nottingham

Bournemouth: Alex Toth và Juanlu Sanchez tiếp tục ngồi chơi xơi nước vì chấn thương.

Nottingham: Vẫn thiếu vắng Nicolas Dominguez, Callum Hudson-Odoi, Neco Williams và Xaver Schlager.

Đội hình dự kiến Bournemouth vs Nottingham

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson

Nottingham: Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap

Dự đoán: 3-2