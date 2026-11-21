Ngày 21/11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức công bố danh sách 16 đội tuyển tham dự U17 châu Á 2027, diễn ra tại Uzbekistan. Theo đó, 7 đội tuyển giành quyền đi tiếp sau vòng loại sẽ cùng 9 đại diện châu Á đang tham dự U17 World Cup 2026 góp mặt tại vòng chung kết.

U17 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2027 (Ảnh: VFF).

Cụ thể, 9 đội được đặc cách gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Uzbekistan và Việt Nam. Đây đều là những đội tuyển đã giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar và được AFC trao suất trực tiếp tham dự giải châu Á năm 2027 mà không cần thi đấu vòng loại.

Trong số này, U17 Việt Nam giành vé sau khi lọt vào tứ kết U17 châu Á 2026, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng chung kết World Cup ở cấp độ U17. Thành tích này giúp đội bóng của HLV Cristiano Roland có cơ hội tranh tài tại sân chơi châu lục vào năm tới mà không phải trải qua vòng loại.

Trong khi đó, 7 suất còn lại được xác định sau khi vòng loại U17 châu Á 2027 kết thúc ngày 20/11. Những đội tuyển giành quyền đi tiếp gồm: Indonesia, Iraq, Syria, Iran, Ấn Độ, Yemen và Lebanon.

Đáng chú ý, U17 Indonesia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vượt qua vòng loại để giành quyền tham dự giải đấu. Tại bảng A, đội bóng xứ vạn đảo sớm giành vé trước một lượt trận.

Trong khi đó, U17 Thái Lan không thể giành quyền đi tiếp dù được thi đấu trên sân nhà tại bảng B. Trước lượt trận cuối, đội bóng trẻ xứ chùa Vàng chỉ cần một kết quả hòa trước Iraq để giành suất tham dự vòng chung kết. Tuy nhiên, họ lại nhận thất bại 1-2, qua đó đánh mất cơ hội góp mặt tại giải đấu năm 2027.

Tại bảng C, U17 Syria giành quyền đi tiếp sau cuộc cạnh tranh với UAE. Hai đội cùng kết thúc vòng loại với 10 điểm, nhưng Syria đứng đầu nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Ở bảng D, U17 Iran thể hiện phong độ ổn định và sớm giành vé trước lượt trận cuối.

Trong khi đó, U17 Ấn Độ giành suất tham dự vòng chung kết tại bảng E sau trận hòa 0-0 trước Malaysia. Tại bảng F, U17 Yemen vượt qua Kyrgyzstan để giành suất tham dự vòng chung kết nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Suất cuối cùng thuộc về U17 Lebanon, đội bóng đứng đầu bảng G với thành tích toàn thắng.

Như vậy, sau khi xác định đầy đủ 16 đội góp mặt, bóng đá Đông Nam Á chỉ còn hai đại diện là U17 Việt Nam và U17 Indonesia. So với vòng chung kết U17 châu Á 2026, số đại diện của khu vực đã giảm một nửa khi Thái Lan và Malaysia đều không thể vượt qua vòng loại.

Trong đó, U17 Việt Nam có lợi thế khi được vào thẳng vòng chung kết nhờ thành tích tại giải châu Á năm trước, còn Indonesia phải thi đấu vòng loại để giành quyền tham dự. Đối với U17 Việt Nam, việc tiếp tục có mặt tại vòng chung kết U17 châu Á là cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam duy trì thành tích ở đấu trường châu lục.

Tại giải đấu năm 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland đã giành quyền vào tứ kết và có vé dự World Cup. Vì vậy, mục tiêu của U17 Việt Nam tại giải đấu năm tới sẽ là tiếp tục cạnh tranh một suất tham dự sân chơi thế giới.

Theo thể thức được áp dụng ở kỳ giải gần nhất, vòng chung kết U17 châu Á có 16 đội chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng thời có suất tham dự U17 World Cup.

Điều này đồng nghĩa với việc U17 Việt Nam cần vượt qua vòng bảng nếu muốn tiếp tục góp mặt tại World Cup U17 năm thứ hai liên tiếp. Theo lịch được AFC công bố, vòng chung kết U17 châu Á 2027 sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 13 đến 29/5/2027.

Xác định 16 đội góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2027.