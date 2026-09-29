Nâng giá trị lúa thơm - tôm sạch

Sự kiện thu hút hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Tại hiện trường, các đại biểu và nông dân trực tiếp theo dõi quy trình canh tác lúa chính xác trong hệ thống lúa - tôm, với trọng tâm là cơ giới hoá sạ hàng kết hợp vùi phân.

Đại biểu và người dân tham quan mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ sạ hàng kết hợp vùi phân.

Mô hình được triển khai trên diện tích 6 ha, trong đó 2 ha áp dụng phương pháp sạ hàng biên kết hợp vùi phân và 4 ha sạ hàng biên không vùi phân. Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tài trợ 100% lượng phân bón phục vụ mô hình.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và nông dân tham dự hội thảo.

Sau phần trình diễn, hội thảo tập trung trao đổi về định hướng phát triển và giải pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ số, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và các điều kiện để phát triển bền vững hệ thống lúa - tôm tại đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Thuận phát biểu khai mạc hội thảo.

Hiện Cà Mau có khoảng 90.000 ha lúa trên đất nuôi tôm. Giai đoạn 2020-2025, diện tích lúa - tôm của tỉnh tăng từ 77.266 ha lên 88.252 ha; năng suất lúa bình quân đạt khoảng 5,1 tấn/ha, tăng gần 26%. Lợi nhuận bình quân đạt khoảng 35-40 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Trần Thức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, mục tiêu trong giai đoạn tới không chỉ là duy trì hoặc mở rộng sản xuất mà cần chuyển từ mô hình sản xuất sang hệ thống đa giá trị. Lợi thế sinh thái của mô hình lúa - tôm có thể trở thành giá trị của thương hiệu “Lúa thơm - Tôm sạch”.

Định hướng giai đoạn 2026-2030, Cà Mau không đặt mục tiêu tăng diện tích bằng mọi giá, mà ưu tiên tổ chức các vùng nguyên liệu đủ lớn, đồng nhất và có khả năng truy xuất nguồn gốc; đồng thời gắn sản xuất với doanh nghiệp, tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, chia sẻ tại hội thảo.

Đây cũng là cơ hội để nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp cận các quy trình canh tác tiên tiến, đồng thời tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA), cho rằng, điều quan trọng là không chỉ bán lúa và tôm như hai sản phẩm riêng lẻ, mà cần phát huy lợi thế của cả hệ sinh thái lúa - tôm để tạo ra giá trị trên thị trường. Khi thị trường nhận diện và trả giá cho những giá trị này, người sản xuất và hợp tác xã mới có thể hưởng lợi nhiều hơn.

Tại hội thảo, các chuyên gia và đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp phát triển mô hình lúa - tôm của tỉnh Cà Mau. Theo đó, ở bước phát triển tiếp theo, bên cạnh mở rộng diện tích, cần chú trọng truy xuất nguồn gốc, phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu, qua đó nâng cao giá trị bền vững cho người sản xuất, sản phẩm và môi trường, đồng thời tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu./.