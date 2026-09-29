Lâm Đồng: Sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với xuất khẩu

Công nhân một doanh nghiệp trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) phân loại sầu riêng phục vụ thị trường tiêu thụ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có khoảng 155.100 ha sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn và bền vững; trong đó, diện tích chứng nhận VietGAP, GlobalGAP đạt khoảng 24.000 ha; diện tích đạt các tiêu chuẩn quốc tế như UTZ, 4C, Rainforest Alliance (RA) đạt khoảng 127.000 ha; cùng với khoảng 4.100 ha sản xuất hữu cơ đã được chứng nhận.

Việc mở rộng quy mô sản xuất đạt chuẩn đã giúp hình thành những vùng nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ từ quy trình canh tác đến an toàn thực phẩm. Yêu cầu này thể hiện rõ nhất ở ngành hàng sầu riêng đang kết nối ngày càng sâu vào chuỗi giá trị xuất khẩu. Là địa phương sở hữu diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước với 45.550 ha, Lâm Đồng đã đưa khoảng 14.400 ha áp dụng công nghệ cao (chiếm gần 33% diện tích) và khoảng 1.015 ha đạt chứng nhận VietGAP.

Tại xã Đạ Tẻh, một trong những vùng trồng sầu riêng trọng điểm của tỉnh, diện tích loại cây này đã đạt hơn 1.000 ha, trong đó trên 500 ha đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Nhờ chủ động áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng phân bón hữu cơ và tuân thủ quy trình VietGAP, nhiều diện tích đạt năng suất vượt trội từ 15-25 tấn/ha. Với giá thu mua ở mức cao, doanh thu tại một số nhà vườn đạt từ 1-2 tỷ đồng/ha/năm. Hiện địa phương đã được cấp 10 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 200 ha phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Là một trong 51 thành viên liên kết sản xuất với Hợp tác xã Sầu riêng Hương Thanh, ông Võ Văn Nên (xã Đạ Tẻh) chia sẻ, gia đình đang canh tác 3,7 ha sầu riêng, đạt năng suất bình quân khoảng 25 tấn/ha. Với giá thu mua bình quân khoảng 55.000 đồng/kg, doanh thu mang lại đạt trên 1,3 tỷ đồng/năm/ha. Việc tham gia liên kết hợp tác xã giúp các thành viên hợp tác xã tiếp cận bài bản quy trình kỹ thuật, tổ chức sản xuất đồng bộ, từ đó kiểm soát tốt chất lượng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Bà Nguyễn Thị Sen, Phó Phòng Kinh tế xã Đạ Tẻh cho biết, thực tế khoảng 10 năm qua khẳng định sầu riêng rất phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây điều và vườn tạp kém hiệu quả sang loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao này.

Sầu riêng sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn tại xã Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chính ngạch.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục mở rộng diện tích VietGAP, phát triển vùng trồng tập trung; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Không dừng lại ở trồng trọt, các tiêu chuẩn an toàn đang được lan tỏa sang lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản. Toàn tỉnh hiện có 1.900 trang trại chăn nuôi, gồm 203 trang trại quy mô lớn, 555 trang trại quy mô vừa và 1.142 trang trại quy mô nhỏ. Trong đó, 37 trang trại đã được cấp chứng nhận VietGAHP, Organic; 126 trang trại được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh và 117 cơ sở chăn nuôi quy mô lớn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

Ở mảng thủy sản, tỉnh có 1 cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm đạt các chứng nhận GlobalGAP, BAP, ASC với tổng diện tích mặt nước nuôi 104 ha và 6 cơ sở nuôi cá tầm quy mô khoảng 200.000 con/năm.

Để chuẩn hóa vùng sản xuất, Lâm Đồng đặc biệt chú trọng xây dựng và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 1.611 mã số vùng trồng cho các loại cây trồng như sầu riêng, thanh long, bưởi, dừa, xoài, chanh dây, nhãn, dưa lưới, táo, mít... với tổng diện tích hơn 54.298 ha và 547 mã số cơ sở đóng gói nông sản với tổng diện tích nhà xưởng 669.890 m2.

Cùng với các mã số vùng trồng đã được cấp, nhu cầu mở rộng các vùng sản xuất và cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu tiếp tục tăng. Ngành chức năng đã tiếp nhận 216 hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 3.444 ha và 94 hồ sơ đề nghị cấp mã số cơ sở đóng gói với tổng diện tích nhà xưởng 182.997 m2 gửi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổng hợp, gửi cơ quan của nước nhập khẩu xem xét, phê duyệt.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Vũ Đình Cường, cùng với xây dựng mã số vùng trồng, tỉnh đang đẩy mạnh hình thành các chuỗi liên kết để gắn sản xuất với tiêu thụ, nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng nông sản. Đến nay, toàn tỉnh duy trì 140 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn với sự tham gia ngày càng chặt chẽ của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp từ tổ chức sản xuất, thu mua đến tiêu thụ sản phẩm. Cách làm này giúp các vùng sản xuất chủ động hơn trong đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường xuất khẩu; đồng thời tạo điều kiện để các bên tham gia chuỗi kiểm soát chất lượng ngay từ đầu, hạn chế rủi ro trong khâu tiêu thụ.

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Quảng Sơn (tỉnh Lâm Đồng).

Thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục mở rộng các vùng sản xuất an toàn gắn với nhu cầu thị trường, ưu tiên những vùng chuyên canh có lợi thế về cây trồng chủ lực và khả năng tham gia chuỗi xuất khẩu. Cùng với hỗ trợ nông dân, hợp tác xã hoàn thiện quy trình sản xuất, cấp và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Qua đó, từng bước hình thành vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.