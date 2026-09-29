Ngày 24/9 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HOSE: NCB) thêm tối đa 3,3 tỷ cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng. Tổng giá trị của đợt phát hành này tính theo mệnh giá tương đương 33.000 tỷ đồng.

Phương án nâng vốn điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông của NCB thông qua tại Nghị quyết số 1069/2026/NQĐHĐCĐ ngày 9/9/2026. Theo kế hoạch, đợt phát hành dự kiến được triển khai trong quý I/2027, với kế hoạch hoàn thành trong giai đoạn từ quý I đến quý III/2027.

Nếu giao dịch chào bán thành công, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ khoảng 29.280 tỷ lên 62.280 tỷ đồng. Theo ngân hàng này, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Đáng chú ý, trước đó vào tháng 6/2026, ngân hàng NCB cũng đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, tương đương 10.000 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Giao dịch này đã giúp vốn điều lệ của NCB tăng từ 19.280 tỷ lên 29.280 tỷ dồng.

NCB được chấp thuận tăng vốn lên hơn 62.000 tỷ đồng (Ảnh: NCB).

Kết phiên sáng 29/9, cổ phiếu NCB được giao dịch quanh mức 13.600 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch đạt 240.200 đơn vị, giá trị giao dịch đạt 3,29 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, tính đến hết quý II/2026, tổng tài sản của NCB đạt gần 199.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2025. Bên cạnh đó, dư nợ vay của ngân hàng đạt hơn 133.500 tỷ đồng, tăng gần 37%. Lợi nhuận sau thuế đạt 726,7 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.