Lãnh đạo UBND phường Hòa Cường đối thoại với thanh thiếu nhi

Thiếu nhi phường Hòa Cường đặt câu hỏi cho lãnh đạo địa phương. Ảnh: DIỄM HƯƠNG - QUANG PHI

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND phường Hòa Cường lắng nghe, trao đổi về những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của thanh thiếu nhi liên quan đến học tập, rèn luyện và đời sống.

Nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề như trang bị kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ khởi nghiệp, việc làm; mở rộng không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao; tư vấn tâm lý học đường, phòng, chống bạo lực học đường; chăm sóc sức khỏe và tăng cường các hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Thanh thiếu nhi tham gia chương trình đối thoại. Ảnh: DIỄM HƯƠNG - QUANG PHI

Đại diện UBND phường và các bộ phận chuyên môn trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất để nghiên cứu, xem xét trong quá trình xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.