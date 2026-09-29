Bộ Tư pháp thí điểm thực hiện chế định luật sư công từ ngày 1/10/2026

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 10 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm. Dự hội nghị ở điểm cầu thành phố Bắc Ninh có đồng chí Lưu Đình Thực, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Lưu Đình Thực chủ trì ở điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh việc phòng ngừa rủi ro pháp lý từ sớm, từ xa và xử lý các vụ việc bằng công cụ pháp lý chuyên nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và uy tín quốc gia. Theo Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về thí điểm thực hiện chế định luật sư công, thời gian thí điểm từ ngày 1/10/2026 đến ngày 30/9/2028 với 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố tham gia.

Việc thiết lập chế định luật sư công là một bước tiến mới trong công tác bổ trợ tư pháp, góp phần nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Lực lượng này sẽ tham gia tư vấn, xử lý các vấn đề pháp lý, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các cơ quan, đơn vị trong khu vực công.

Riêng ở thành phố Bắc Ninh, ngay sau khi Nghị quyết số 24/2026/QH16 được ban hành, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, trách nhiệm của các sở, ngành, UBND cấp xã và Đoàn Luật sư thành phố với 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình cụ thể. Đồng thời quán triệt, phổ biến các nội dung liên quan đến chế định luật sư công; đề nghị các sở, cơ quan, địa phương rà soát nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng luật sư công.

Đáng chú ý, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 2266/STP-BTTP ngày 25/9/2026, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan. Trong đó tập trung rà soát nhu cầu và nguồn nhân lực; chuẩn bị việc cử luật sư công tham gia giải quyết các công việc có tính chất pháp lý tại khu vực nhà nước; bảo đảm chế độ, chính sách, kinh phí và thực hiện các thủ tục về tập sự, gia nhập Đoàn, cấp thẻ luật sư theo quy định.

Qua rà soát, toàn thành phố có 40 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét bố trí làm luật sư công. Trong đó, 7 trường hợp đã có chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc thuộc diện được miễn đào tạo, miễn tập sự hành nghề luật sư; 33 trường hợp đã có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề luật sư hoặc thuộc diện được miễn đào tạo, tập sự theo quy định.

Hầu hết trường hợp được rà soát đều có nguyện vọng tham gia làm luật sư công nếu được cơ quan, đơn vị cử và bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định. Hiện nhu cầu sử dụng luật sư công trên địa bàn khá lớn, các vụ việc tập trung tại UBND thành phố và một số xã, phường.

Trong bối cảnh Bắc Ninh vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, quá trình đô thị hóa, thu hút đầu tư và triển khai các dự án lớn tiếp tục diễn ra. Các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, thương mại, lao động, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất có thể phát sinh ngày càng nhiều. Điều này đặt ra yêu cầu về đội ngũ luật sư công có chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về công tác quán triệt, phổ biến Kết luận số 23-KL/TW và Nghị quyết số 24/2026/QH16; đánh giá kết quả rà soát nguồn nhân lực, nhu cầu sử dụng luật sư công cũng như dự kiến kế hoạch triển khai thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng khẳng định, việc thực hiện chế định luật sư công là bước đi đột phá chiến lược nhằm chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước từ sớm, từ xa.

Để triển khai hiệu quả, các cơ quan thí điểm cần tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp trọng tâm; quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị, nâng cao nhận thức, phân định rõ vai trò của luật sư công với công tác pháp chế, thanh tra, trợ giúp pháp lý, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông.

Bộ trưởng yêu cầu quyết liệt kiện toàn đội ngũ được lựa chọn đợt 1 trước ngày 15/10/2026; phân công ngay các nhiệm vụ pháp lý phức tạp như thẩm định dự án, tham gia giải quyết tranh chấp quốc tế, vụ kiện hành chính; bảo đảm độc lập chuyên môn, phòng ngừa xung đột lợi ích, bảo đảm kinh phí, chế độ và chủ động ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư uy tín khi cần thiết.

Phối hợp giải quyết các thủ tục gia nhập đoàn luật sư và cấp thẻ luật sư công ngay trong ngày, chậm nhất không quá 2 ngày; tăng cường đào tạo, kiểm tra và báo cáo định kỳ 3 tháng/lần gửi Bộ Tư pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở tổng kết giai đoạn thí điểm.