Cặp đôi 'đổi đời' nhờ IPO kỷ lục của SpaceX

Brian Aggrey đã làm việc tại SpaceX hơn một thập kỷ. Sau đợt IPO kỷ lục của công ty vào tháng 6, tài sản của anh và vợ, Phoebe Novack, tăng mạnh. Họ quyết định nghỉ việc và rời Mỹ để bắt đầu một năm du lịch.

Tháng 7, hai người tới Milan và vùng Côte d’Azur, rồi sống tại vùng nông thôn nước Pháp - nơi Novack tham gia các lớp học diễn xuất suốt mùa hè.

Sang tháng 9, họ tới Chamonix ở dãy Alps để chơi dù lượn, rồi đến Italy dự chặng đua Formula One và Liên hoan phim Venice.

Mùa thu này họ dự định bay tới Mexico City, nơi Aggrey sẽ học điêu khắc và tìm hiểu về cuộc khủng hoảng nguồn nước của thành phố.

Họ dự trù chi 25.000 USD mỗi tháng trong 1 năm. Hai vợ chồng gọi đây là “Năm sống khác biệt” (Year of Freak), theo Wall Street Journal.

“Chúng tôi có được điều này ngày hôm nay là nhờ cổ phiếu SpaceX tăng giá mạnh. Trước đó, khi tích lũy cổ phiếu, chúng tôi hoàn toàn không biết liệu một ngày nào đó, chúng có thực sự đáng giá hay không”, Aggrey (35 tuổi) nói.

Anh từng làm việc tại SpaceX 14 năm, trước khi nghỉ vào tháng 7 vừa rồi.

“Đó là rủi ro mà chúng tôi quyết định chấp nhận, và may mắn là nó đã mang lại kết quả”, anh nói.

Aggrey và Novack ở Côte d'Azur. Ảnh: Wall Street Journal.

Cơ hội đổi đời

Aggrey làm việc tại SpaceX với tư cách thực tập sinh từ năm 21 tuổi, tức khoảng một thập kỷ sau khi công ty được thành lập.

Trước khi rời công ty, anh là kỹ sư phần mềm cấp cao và thuộc nhóm vài trăm người có thâm niên lâu nhất tại SpaceX. Công việc này là một phần mơ ước của anh. Anh đã muốn làm việc trong lĩnh vực tên lửa từ khi còn học trung học cơ sở.

Trong 14 năm làm việc tại SpaceX, Aggrey tham gia phát triển các kết cấu cơ khí của tên lửa Falcon 9 và hệ thống điện tử phương tiện bay của nhiều tàu vũ trụ.

Anh tích lũy được một lượng đáng kể cổ phiếu SpaceX, từ số cổ phiếu được cấp ban đầu khi gia nhập công ty cho đến những khoản thưởng theo thành tích hàng năm.

Aggrey nhớ lại năm 2015, có lúc anh không đủ tiền vừa đóng thuế cho các quyền chọn cổ phiếu vừa trả tiền thuê nhà, và một người bạn cùng phòng đã ứng trước cho anh 200 USD.

Từ trước đến nay, hai vợ chồng anh luôn đề cao sự ổn định, khuôn khổ và tiết kiệm. Tuy nhiên, thương vụ IPO của SpaceX dường như đã làm thay đổi cuộc sống của họ.

Sau khi tài sản tăng mạnh nhờ cổ phiếu SpaceX, cặp đôi quyết định dành một năm để sống hết mình với điều mình thích. Ảnh: Wall Street Journal.

Đợt IPO của SpaceX ngày 12/6 được mô tả là đợt IPO lớn nhất thế giới tính đến thời điểm đó. Reuters đưa tin cổ phiếu SpaceX đã tăng 19% trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq , đóng cửa ở mức 160,95 USD/cổ phiếu, đưa giá trị vốn hóa thị trường lên 2.100 tỷ USD.

Thương vụ này cũng giúp Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt 1.000 tỷ USD và biến nhiều nhân viên SpaceX thành những triệu phú mới.

Thời điểm đó, theo Hill.com, ước tính có khoảng 4.000 nhân viên và cựu nhân viên SpaceX sẽ trở thành triệu phú dựa trên giá trị cổ phiếu họ nắm giữ.

Hai vợ chồng Aggrey cho biết một số đồng nghiệp của anh cũng đang cân nhắc nghỉ hưu và mua thêm nhà. Novack, người từng giữ vị trí quản lý cấp cao tại Impossible Foods, cho biết khoản tiền đến khá bất ngờ đã cho phép họ theo đuổi “những ước mơ lớn nhất, điên rồ nhất và kỳ quặc nhất”.

“Cảm giác như vũ trụ đang nói rằng: ‘Cứ sống khác biệt đi, chúng tôi sẽ giúp hai người một tay’”, cô cho hay.

Theo Novack, cuộc sống hiện tại của họ khác hoàn toàn so với cách họ từng sống. “Những người đã quen chúng tôi lâu năm phản ứng kiểu: ‘Hai người đang làm gì vậy? Đang ở đâu vậy?’ Tôi nghĩ họ rất sốc”, cô nói.

Theo Aggrey, thương vụ IPO trên đã giúp họ có đủ tự tin để coi “số cổ phần đó là một nguồn vốn thực sự”.

“Chúng tôi may mắn và có đặc quyền được ở vị trí này”, anh nói thêm. “Đó là cả một chặng đường dài”.

Brian Aggrey và Phoebe Novack tại Fontainebleau, Pháp. Ảnh: Wall Street Journal.

Một cuộc sống khác biệt

Hồi tháng 8, hai người sống tại Fontainebleau - một thị trấn yên bình nằm ở phía đông nam Paris, được bao quanh bởi rừng và nổi tiếng với lâu đài được UNESCO công nhận.

Tại đây, Novack theo học Trường Diễn xuất Fontainebleau 35 giờ/tuần. Trường nổi tiếng với đội ngũ giảng viên từng được đào tạo hoặc giảng dạy tại Trường Âm nhạc và Kịch nghệ ở London, một trong những nhạc viện danh tiếng nhất thế giới.

Chương trình mùa hè tại Fonact cho cô cơ hội được đào tạo bài bản về diễn xuất chính kịch cùng với các học viên đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trong lúc Novack đi học, Aggrey đạp xe tới các thị trấn lân cận bằng một chiếc Peugeot đời những năm 1980 mà anh mua trên Leboncoin - trang rao vặt trực tuyến của Pháp.

Có những ngày, anh đi tàu vào Paris để thăm các bảo tàng, hoặc ngồi trong quán cà phê đọc tiểu thuyết Pháp. Cả Novack và Aggrey đều học tiếng Pháp với một gia sư.

Trong khi Novack theo học tại Trường Diễn xuất Fontainebleau, Aggrey thường đạp xe qua các công viên và thị trấn gần đó. Ảnh: Wall Street Journal.

Khi phát hiện nhật thực toàn phần có thể quan sát được tại Valencia, Tây Ban Nha vào tháng 8, Aggrey đã quyết định đi xuyên biên giới vào phút chót để chụp lại hiện tượng thiên văn này.

“Đó là một trải nghiệm đầy cảm xúc”, anh kể lại. “Vầng hào quang, lớp khí quyển bên ngoài của Mặt Trời, luôn ở đó. Nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy nó, cùng tất cả màu sắc ấy, khi Mặt Trời bị che khuất”.

“Đó là một ẩn dụ tuyệt vời cho chính năm nay. Nếu tôi không thực hiện chuyến đi này, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy thứ vốn đã ở đó suốt thời gian qua”, anh nói.

Trong những tháng tới, Novack dự định tham gia các lớp học về thiết kế cảnh quan, mỹ thuật và sản xuất phim.

“Suốt 13 năm qua, tôi luôn nghĩ: ‘Không, tôi không thể làm được điều đó’. Giờ thì khác: ‘Không, chúng ta sẽ làm mọi thứ, và không có giới hạn nào cả - trong một năm’”, cô nói.

Cặp đôi đã đặt ra một ngày kết thúc rõ ràng cho “khoảng thời gian sống hết mình với những trải nghiệm sáng tạo” này: 31/7/2027.

Sau đó, họ có thể quay lại làm những công việc tương tự như trước đây. Hoặc họ cũng có thể rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Sau khi trải nghiệm hệ thống giao thông công cộng ở châu Âu, Aggrey đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện các hệ thống tại Mỹ.

Họ cũng hy vọng cuộc thử nghiệm này sẽ giúp họ biết trân trọng cuộc sống với nhịp độ và cách thức khác biệt.