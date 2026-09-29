Chủ tịch VYEA Đặng Hồng Anh: Lâm Đồng cần biến tinh thần “mở” thành động lực tăng trưởng

"Nếu phải chọn một từ để định hình Lâm Đồng hôm nay, tôi xin chọn chữ ‘mở’”, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chia sẻ tại phiên đối thoại địa phương thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026.

Theo ông, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng không còn chỉ được nhìn nhận là một vùng cao nguyên, mà đang hình thành một không gian kinh tế rộng lớn, trải dài từ đại ngàn xuống duyên hải.

Sự thay đổi này mở ra những dư địa phát triển mới trong nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, công nghiệp, năng lượng, logistics và kinh tế biển. Tuy nhiên, ông Hồng Anh cho rằng không gian lớn hơn không đồng nghĩa với tăng trưởng tự động lớn hơn.

“Muốn những tiềm năng ấy thật sự trở thành của cải, việc làm và năng lực cạnh tranh, chúng ta phải trả lời được một câu hỏi rất cụ thể: Làm thế nào để Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm nhanh hơn, hiệu quả hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn từ những nguồn lực đó?”, ông nói.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 vòng địa phương tỉnh Lâm Đồng.

Từ “kiến nghị tháo gỡ” sang “đồng kiến tạo chính sách”

Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, thời điểm hiện nay tạo cho Lâm Đồng một cơ hội hiếm có để tổ chức lại nguồn lực phát triển theo cấu trúc và tầm nhìn mới.

Ông dẫn tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, trong đó xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10-12% đến năm 2030.

Trong bối cảnh đó, theo ông, nếu Việt Nam muốn bước vào giai đoạn tăng trưởng hai chữ số, khu vực kinh tế tư nhân không thể chỉ tăng về số lượng mà phải lớn lên về năng suất, công nghệ, quản trị, khả năng liên kết và sức cạnh tranh. Sự thay đổi ấy cũng đòi hỏi chính quyền phải đổi mới tương ứng.

Từ cách tiếp cận này, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 chuyển trọng tâm từ “kiến nghị tháo gỡ” sang “đồng kiến tạo chính sách”. Doanh nghiệp không chỉ nêu khó khăn mà cần tham gia hiến kế; chính quyền không chỉ tiếp nhận kiến nghị mà cùng doanh nghiệp tìm lời giải.

Vấn đề đầu tiên ông Đặng Hồng Anh đặt ra là cải cách thể chế và môi trường kinh doanh cần được coi như một nguồn lực phát triển.

Doanh nghiệp, theo ông, không chỉ cần ưu đãi mà cần sự minh bạch, ổn định, nhất quán và khả năng dự báo. Một thủ tục được rút ngắn vài tháng có thể giúp dự án đi vào hoạt động sớm hơn; một vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng được xử lý kịp thời có thể giải phóng nguồn lực rất lớn.

Vì vậy, ông đề nghị sau đối thoại, các vấn đề doanh nghiệp nêu cần được phân loại rõ: việc nào giải quyết ngay, việc nào cần lộ trình và việc nào cần kiến nghị Trung ương.

“Đối thoại chỉ thực sự có giá trị khi sau câu hỏi ‘Vướng ở đâu?’ phải có tiếp câu trả lời ‘Ai xử lý và xử lý khi nào cho xong?’”, ông nhấn mạnh.

Chủ tịch VYEA cho rằng, hợp lực công - tư cần được chuyển hóa thành các dự án và nguồn lực cụ thể. Ngân sách nhà nước có giới hạn, trong khi nguồn lực xã hội còn rất lớn. Đầu tư công cần tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt đối với giao thông, logistics, hạ tầng số và các công trình kết nối cao nguyên với duyên hải.

Khi Nhà nước mở một tuyến đường hay tạo ra một không gian phát triển mới, theo ông, cần đồng thời tính đến cách huy động nguồn lực tư nhân tham gia. Cùng với tín dụng ngân hàng, thị trường vốn, quỹ hỗ trợ, bảo lãnh tín dụng, nguồn vốn mồi và các mô hình hợp tác công - tư phù hợp cần được phát huy để đưa dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 vòng địa phương tỉnh Lâm Đồng.

Tăng trưởng phải được đo bằng giá trị, thương hiệu và sức mạnh liên kết

Một vấn đề khác được ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh là tăng trưởng hai chữ số phải dựa nhiều hơn vào công nghệ và giá trị gia tăng.

Với nông nghiệp, thay vì chỉ đặt câu hỏi sản xuất được bao nhiêu tấn cà phê, rau hay quả, cần quan tâm giá trị tạo ra trên mỗi ha đất và phần giá trị được giữ lại cho doanh nghiệp, người nông dân.

Trong du lịch, bài toán cũng không chỉ là tăng lượng khách, mà phải nâng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và hình thành chuỗi sản phẩm kết nối cao nguyên, biển, sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa và nông nghiệp.

Đối với công nghiệp và khoáng sản, ông cho rằng cần đi xa hơn câu chuyện khai thác, hướng đến chế biến sâu, vật liệu mới, năng lượng và những mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi sản xuất.

“Đó mới là con đường để tăng trưởng nhanh nhưng bền vững”, ông nói.

Bên cạnh vai trò của chính quyền, ông Đặng Hồng Anh cho rằng bản thân doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị năng lực để bước vào không gian phát triển mới. Doanh nghiệp cần chuẩn hóa quản trị, minh bạch tài chính, đầu tư công nghệ, nhân lực, tiêu chuẩn xanh và thương hiệu.

Doanh nghiệp lớn cần kéo theo doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị; các doanh nghiệp cùng ngành cần tăng liên kết thay vì hoạt động riêng lẻ.

Ông kỳ vọng Lâm Đồng sẽ hình thành thêm những doanh nghiệp đầu đàn, những thương hiệu đủ mạnh để khi nhắc đến nông nghiệp công nghệ cao, du lịch xanh, thực phẩm chế biến, năng lượng hay sản phẩm đặc trưng, thị trường có thể nhận diện được thương hiệu của địa phương.

Theo ông, những tín hiệu về tinh thần khởi nghiệp tại Lâm Đồng đang khá rõ. Trong 8 tháng đầu năm, tỉnh có 3.055 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13% về số lượng và 17% về vốn đăng ký so với cùng kỳ 2025. Tuy nhiên, cùng thời gian này có 2.606 doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động, tăng 60%.

“Bức tranh hai chiều ấy cho thấy niềm tin với tinh thần khởi nghiệp vẫn đang lan tỏa, nhưng khi cơ hội mở ra, doanh nghiệp phải đủ năng lực để bước vào”, ông nhận định.

Về phía Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Đặng Hồng Anh cho biết các kiến nghị tại phiên đối thoại sẽ không dừng lại ở hội trường. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương sẽ tiếp tục được phối hợp theo dõi; các vấn đề liên vùng hoặc cần cơ chế Trung ương sẽ được tổng hợp để đưa tới những phiên đối thoại cấp cao hơn.

Hội cũng sẵn sàng sử dụng mạng lưới doanh nhân trẻ trên toàn quốc để kết nối Lâm Đồng với các nguồn lực về đầu tư, thương mại, công nghệ, thị trường và những mô hình kinh doanh mới.

“Mỗi dòng sông, dù bắt nguồn từ đỉnh cao nào, cũng chỉ ra được biển lớn khi dòng chảy được khơi thông”, ông Hồng Anh nói.

Theo ông, vốn, đất đai, tri thức và khát vọng của doanh nghiệp nếu bị ngăn lại bởi thủ tục, chi phí và sự thiếu kết nối sẽ chỉ là những tiềm năng nằm yên. Khi thể chế mở đường, chính quyền kiến tạo và doanh nghiệp dấn thân, những nguồn lực riêng lẻ có thể hội tụ thành dòng chảy phát triển.

“Lâm Đồng được thiên nhiên ban tặng một thế đứng hiếm có: lưng tựa vào cao nguyên, mặt hướng ra biển lớn”, ông nói, đồng thời kỳ vọng địa phương sẽ đi từ tiềm năng đến giá trị, từ tài nguyên đến thương hiệu, từ những doanh nghiệp đơn lẻ đến một hệ sinh thái kinh tế gắn kết.

Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, hành trình đó không chủ thể nào có thể đi một mình. Nó cần sự đồng hành bền bỉ của Nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội, đúng với tinh thần “Đột phá thể chế, hợp lực công - tư” mà Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 theo đuổi.