Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh: Khơi thông dòng vốn, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cho rằng, để kinh tế tư nhân phát triển, cần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông dòng vốn, giúp doanh nghiệp phát triển.

Phát biểu tại phiên đối thoại trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa chính quyền, ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp để khơi thông nguồn lực, nhất là vốn tín dụng.

Doanh nghiệp cần nguồn vốn để mở rộng không gian phát triển

Mở đầu phần phát biểu, ông Nguyễn Minh cho biết bản thân ấn tượng với công tác chuẩn bị của ban tổ chức cũng như những nội dung được đặt ra tại phiên đối thoại.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại phiên đối thoại.

Theo ông, các vấn đề liên quan đến kinh tế tư nhân, thể chế, nguồn lực và tín dụng đã được các đại biểu trao đổi khá đầy đủ. Tuy nhiên, với tư cách lãnh đạo địa phương đăng cai, ông muốn nhấn mạnh thêm một số vấn đề từ thực tiễn điều hành tại Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận khu vực kinh tế tư nhân đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, song cũng đối mặt yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, môi trường đầu tư và khả năng tiếp cận nguồn lực.

Trong đó, vốn và tín dụng có tác động trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp, từ duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư đến nâng cao năng lực cạnh tranh.

“Để dòng vốn thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng, tôi cho rằng cần có sự đồng hành và trách nhiệm từ cả ba phía: chính quyền, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp”, ông Nguyễn Minh nói.

Đối với Lâm Đồng, ông cho biết tỉnh xác định cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là lực lượng quan trọng trong huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đây càng là vấn đề đáng chú ý trong bối cảnh Lâm Đồng đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Muốn đạt được mục tiêu này, theo lãnh đạo tỉnh, bên cạnh nguồn lực đầu tư công và các động lực truyền thống, khu vực tư nhân cần có thêm không gian và điều kiện để phát triển.

Thực tế, nhu cầu vốn của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, trong khi quá trình tiếp cận tín dụng vẫn có thể gặp những trở ngại liên quan đến tài sản bảo đảm, điều kiện vay, phương án sản xuất kinh doanh, khả năng tiếp cận cơ chế bảo lãnh tín dụng và các quỹ hỗ trợ.

Vì vậy, ông Nguyễn Minh đánh giá việc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 lựa chọn chủ đề “Đột phá thể chế, hợp lực công - tư”, tập trung vào khơi thông dòng vốn, phát huy vốn mồi, bảo lãnh tín dụng và các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp là phù hợp với yêu cầu thực tế.

Điểm quan trọng, theo ông, không chỉ nằm ở việc nhận diện khó khăn mà phải tìm được giải pháp có khả năng triển khai.

“Đây là dịp để cơ quan nhà nước, các tổ chức tín dụng, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi thẳng thắn, nhận diện đúng những điểm nghẽn và đề xuất các giải pháp có tính khả thi và sát với thực tiễn”, ông nói.

Quan điểm này cũng phù hợp với cách Lâm Đồng đang tổ chức các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp. Trước đó, tỉnh đã tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân” để trực tiếp trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp về chính sách, tháo gỡ vướng mắc và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

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Chính quyền cam kết đồng hành, doanh nghiệp phải nâng năng lực

Từ câu chuyện dòng vốn, ông Nguyễn Minh đặt trọng tâm vào trách nhiệm của từng bên trong mối quan hệ giữa chính quyền, ngân hàng và doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch và các thủ tục liên quan.

Mục tiêu được ông nhấn mạnh là tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án, duy trì sản xuất kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng và các quỹ hỗ trợ, ông Nguyễn Minh đề nghị tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động cung cấp thông tin về các chương trình, chính sách tín dụng, tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và nghiên cứu các giải pháp phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp.

Theo ông, những doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh khả thi cần có điều kiện tiếp cận vốn thuận lợi hơn, trên cơ sở tuân thủ quy định và bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng phải nâng cao năng lực nội tại. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho rằng minh bạch tài chính, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng phương án kinh doanh khả thi, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp nâng khả năng tiếp cận vốn.

Nói cách khác, bài toán vốn không chỉ nằm ở phía ngân hàng hay chính sách. Khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp cũng quyết định hiệu quả của dòng tiền khi được đưa vào nền kinh tế.

Từ diễn đàn, ông Nguyễn Minh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn nêu những khó khăn cụ thể trong quá trình hoạt động, đồng thời đưa ra các đề xuất có thể giải quyết được.

Đối với các sở, ban, ngành và đơn vị thuộc tỉnh tham dự phiên đối thoại, ông yêu cầu tinh thần cầu thị và trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền cần được chủ động nghiên cứu, hướng dẫn và giải quyết đến kết quả cuối cùng. Với những nội dung vượt thẩm quyền, các cơ quan phải tổng hợp đầy đủ để tham mưu tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

“Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, cần chủ động nghiên cứu, hướng dẫn và giải quyết cho đến kết quả cuối cùng. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp đầy đủ để tham mưu cho tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét”, ông Nguyễn Minh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục duy trì đối thoại, đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với ngành ngân hàng và các tổ chức tín dụng để từng bước khơi thông nguồn lực.

Trong bức tranh tăng trưởng mới, dòng vốn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gặp được những doanh nghiệp có khả năng hấp thụ vốn, một môi trường kinh doanh minh bạch và bộ máy hành chính sẵn sàng tháo gỡ vướng mắc. Tinh thần “đột phá thể chế, hợp lực công - tư”, theo đó, không chỉ là chủ đề của một diễn đàn mà được đặt ra như một yêu cầu đối với quá trình phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Minh kỳ vọng những trao đổi tại phiên đối thoại sẽ góp phần kết nối tốt hơn nhu cầu vốn của doanh nghiệp với các nguồn lực tài chính, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa chính quyền, tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới của Lâm Đồng.