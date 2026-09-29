Rà soát nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ cụ thể để tăng tốc những tháng cuối năm

Các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, chủ trì cuộc họp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban quý III năm 2026.

Cuộc họp tập trung trao đổi, đánh giá toàn diện kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong quý III và 9 tháng năm 2026.

Nổi bật trong bức tranh kinh tế của tỉnh là sự tăng trưởng ổn định ở nhiều ngành, lĩnh vực trọng điểm. Tổng sản lượng thuỷ sản ước 971.130 tấn, đạt 72,7% kế hoạch, tăng 6,7% so với cùng kỳ; sản lượng chế biến thuỷ sản đạt 305.288 tấn, tăng 16,8%. Tổng sản lượng lúa 1.704.297 tấn, đạt 91% kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ.

Cụm Khí - Điện - Đạm vận hành an toàn. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 36 dự án điện gió, trong đó 14 dự án đã vận hành thương mại với tổng công suất 694,2 MW.

Đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực I (nông - lâm - ngư nghiệp).

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 121.781 tỷ đồng (tăng 16,3%). Du lịch đón 7,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt 7.637 tỷ đồng (tăng 12%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 2 tỷ USD (tăng 10,6%).

Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ. Tổng thu ngân sách ước đạt 9.933 tỷ đồng (đạt 87% dự toán). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 61.000 tỷ đồng (đạt 67,8% kế hoạch, tăng 27,1% so với cùng kỳ).

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút 42 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 40.633 tỷ đồng; thành lập mới 1.307 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 8.481 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh, nội chính được bảo đảm.

Đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu thảo luận về nhiệm vụ phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số tạo động lực tăng trưởng.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại và gợi mở nhiều giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp quyết liệt và chặt chẽ hơn nữa nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Tỉnh uỷ đã đề ra.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cần phát huy tốt vai trò cầu nối "ý Đảng - lòng dân", quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà toàn tỉnh đạt được trong 9 tháng qua. Nhấn mạnh định hướng thời gian tới, đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức vì sự phát triển của tỉnh.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu tăng cường công tác quản lý, điều hành, nhất là trên lĩnh vực đất công; rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương, cần chủ động rà soát chặt chẽ, kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp tháo gỡ ngay khi phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng lưu ý các đơn vị phải tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết về giao thông nông thôn nhằm đồng bộ kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao điều kiện sống của người dân./.