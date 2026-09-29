Hà Nội: Nhiều cơ hội việc làm, đãi ngộ hấp dẫn người lao động

Nhiều ngành “khát” nhân lực

Thị trường lao động Thủ đô tiếp tục sôi động trong tháng 9, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với số lượng lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm 2026. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Nội vụ Hà Nội) Vũ Quang Thành thông tin, tiến độ thực hiện các dự án giao thông và hạ tầng trọng điểm, cùng các dự án đại đô thị lớn đang đẩy ngành Xây dựng vào làn sóng cạnh tranh nhân lực.

Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm cụm xã, phường nhằm kết nối doanh nghiệp và người lao động. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bán lẻ, hệ thống siêu thị, chuỗi nhà hàng - ẩm thực tiếp tục tăng tốc tuyển dụng nhân sự bán hàng, kinh doanh, chăm sóc khách hàng để đáp ứng sức mua duy trì ở mức cao và đợt kích cầu mua sắm giai đoạn cuối năm.

Ngành Marketing và Truyền thông số cũng có nhu cầu tuyển dụng lớn. Sự bùng nổ của thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội (TikTok, Facebook, Shopee...) thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường tuyển dụng lực lượng lao động trẻ ở các vị trí thực tập sinh, sáng tạo nội dung, tiếp thị số và tối ưu hóa quảng cáo. Đây là lực lượng nhanh nhạy với xu hướng, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và tăng nhận diện thương hiệu.

Để hỗ trợ người lao động tìm việc làm và doanh nghiệp tuyển dụng lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với các địa phương thực hiện nhiều phiên giao dịch việc làm lưu động cụm xã, phường. Cụ thể: Phiên giao dịch việc làm cụm Thường Tín; Phiên giao dịch việc làm lưu động cụm Đống Đa; Phiên giao dịch việc làm lưu động cụm Gia Lâm; Ngày hội Tư vấn và giao dịch việc làm cho người lao động cụm Thanh Trì... Mỗi phiên thu hút rất nhiều doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hàng nghìn chỉ tiêu vào đa dạng các vị trí, với mức thu nhập thỏa đáng.

Song song với đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày theo hình thức trực tuyến (https://congvieclam.hanoi.gov.vn) kết hợp trực tiếp. Người lao động có nhu cầu tìm việc được tiếp xúc với các doanh nghiệp để lựa chọn công việc phù hợp. Về phía doanh nghiệp tham gia được Trung tâm hỗ trợ tuyển dụng và tiếp xúc với người lao động.

Người lao động đăng ký thông tin tìm việc làm tại Phiên giao dịch việc làm cụm Gia Lâm. Ảnh: Nguyễn Hải

Các hoạt động hỗ trợ người lao động tại Trung tâm hết sức đa dạng. Ông Vũ Quang Thành cho biết: “Toàn bộ người lao động đến với Trung tâm đều được phục vụ theo nhu cầu. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, giới thiệu việc làm cũng như kết nối học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo theo nguyện vọng của người lao động. Đồng thời, Trung tâm chủ động thông tin về các phiên giao dịch việc làm để người lao động đến ứng tuyển, nhanh chóng tìm được việc làm và sớm quay trở lại thị trường lao động”.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn thu hút người lao động

Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và các sàn giao dịch việc làm vệ tinh tiếp nhận hàng nghìn doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, tham gia phiên giao dịch việc làm. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hết sức đa dạng, với nhiều chỉ tiêu, vị trí, phân khúc, trình độ lao động khác nhau, từ lao động phổ thông đến đại học trở lên.

Đơn cử, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh tuyển nhiều tài xế và hướng dẫn viên. Công ty TNHH Green Chicken chuyên kinh doanh thực phẩm, trong quý IV-2026 tuyển dụng nhiều công nhân sản xuất thực phẩm và công nhân vệ sinh công nghiệp, thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/tháng trở lên. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons tuyển 200.000 công nhân trên toàn quốc cho các đại dự án.

Nhiều cơ hội việc làm phù hợp cho người lao động ở các độ tuổi. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhằm thu hút và giữ chân người lao động, bên cạnh mức lương thỏa đáng, nhiều doanh nghiệp còn đưa ra những chế độ hấp dẫn. Ông Vũ Hữu Cương, quản lý tuyển dụng Công ty VinCons chia sẻ: “Những công nhân chưa có kinh nghiệm, chưa bằng cấp, mức lương tối thiểu 14 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, họ được đóng bảo hiểm tai nạn lao động 24/7, các loại bảo hiểm theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp), được hỗ trợ ăn 3 bữa/ngày, ở tập trung và chi phí đi lại cho người lần đầu đến công trường”.

“Công ty Green Chicken cũng thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người lao động như tham gia bảo hiểm sức khỏe, nghỉ phép 16 ngày/năm. Người lao động có con nhỏ dưới 6 tuổi được tặng ngay 1 triệu đồng”, ông Nguyễn Chí Thanh, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Green Chicken cho biết.

Để bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho 171.000 người lao động trong năm 2026, cùng với tổ chức các phiên giao dịch việc làm, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động - việc làm đang được thành phố đẩy mạnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, việc vận hành Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội và kết nối liên thông Sàn giao dịch việc làm Quốc gia đã hình thành hệ sinh thái số thông minh, minh bạch và miễn phí. Đến nay, hệ thống đã thu hút hơn 1,25 triệu lượt truy cập, trên 31.000 tài khoản đăng ký, tổ chức thành công 189 phiên giao dịch trực tuyến, kết nối hàng nghìn việc làm. Do đó, cơ hội việc làm dành cho người lao động luôn rộng mở trên nền tảng số.