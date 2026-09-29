Nâng bước phụ nữ vùng biên

Giúp hội viên phát triển kinh tế

Sau sáp nhập, xã Thượng Trạch có diện tích tự nhiên hơn 1.095km², với 879 hộ, 3.712 nhân khẩu, trong đó 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã còn 569 hộ nghèo, chiếm 64,73%. Với phụ nữ, khó khăn càng lớn khi phần đông chưa có việc làm ổn định, sinh kế chủ yếu dựa vào nương rẫy.

Nhưng chính từ những khó khăn ấy, nhiều chị em đã bắt đầu tìm cách thay đổi sinh kế. Nuôi lợn bản, nuôi dê, nuôi ngan, trồng rau, trồng dứa, trồng lúa nước… những mô hình sản xuất tưởng như nhỏ bé đang mở ra những cơ hội mới cho các gia đình.

Tại bản Chăm Pu, mô hình trồng 2,4ha lúa nước được duy trì; ở nhiều bản khác, các mô hình chăn nuôi, trồng trọt do phụ nữ quản lý từng bước phát huy hiệu quả. Đây là sự chuyển biến đáng ghi nhận, bởi từ chỗ sản xuất chủ yếu phục vụ nhu cầu trước mắt, chị em đã bắt đầu quan tâm đến việc tạo nguồn thu, tích lũy và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Phụ nữ xã Thượng Trạch vui mùa lúa mới - Ảnh: T.S

Để những mô hình ấy có thể hình thành và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thượng Trạch đang đóng vai trò cầu nối giữa phụ nữ với các nguồn lực hỗ trợ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 59 đối tượng tiếp cận các chương trình vay vốn giảm nghèo, phát triển sản xuất với tổng số tiền gần 500 triệu đồng; hơn 50 hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng biên giới được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế.

Đến quý III/2026, nguồn lực này tiếp tục được bổ sung. Hội phối hợp với Quỹ Thiện Tâm và Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 7 hội viên vay vốn chăn nuôi bò không lãi suất, mỗi hộ 10 triệu đồng. Cùng với việc đưa vốn đến đúng đối tượng, hội duy trì giao ban, kiểm tra và nắm tình hình sử dụng vốn, từng bước nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.

Theo bà Y Buốt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Trạch: “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế không chỉ được hiểu là trao vốn hay con giống. Quan trọng hơn là giúp chị em có thêm kiến thức, kỹ năng và niềm tin để tự mình làm chủ sinh kế. Bởi vậy, hội xác định tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp học nghề như nấu ăn, đan lát, nuôi dê, nuôi ngan, nuôi lợn bản; hướng dẫn các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa bàn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Nâng cao vị thế phụ nữ

Sự chuyển biến trong đời sống kinh tế đi cùng với thay đổi về nhận thức. Thông qua phong trào “Xây dựng người phụ nữ thời đại mới”, các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt bản, hội đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình và loại bỏ những hủ tục còn tồn tại. Qua đó, vai trò và vị thế của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng từng bước được nâng lên.

Một điểm đáng chú ý là hoạt động hội ngày càng gắn với những nhiệm vụ phát triển của địa phương. Từ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa đến phát triển sinh kế, phụ nữ vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là lực lượng tham gia tích cực vào đời sống kinh tế, xã hội ở các bản làng.

Để có được những kết quả đó, vai trò lãnh đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng. Hoạt động hội luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy xã và định hướng chuyên môn của Hội LHPN tỉnh; các mô hình được triển khai theo hướng gắn với nhu cầu thiết thực của hội viên, trong đó hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng với đó, các chương trình, dự án hỗ trợ phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, nguồn vốn tín dụng chính sách và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân đã tạo thêm nguồn lực để chị em có điều kiện phát triển sản xuất.

Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều trở ngại. Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, nhiều bản còn thiếu điện lưới, chưa có sóng điện thoại và internet; tỉ lệ hộ nghèo cao; kiến thức và kỹ năng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của một bộ phận phụ nữ còn hạn chế. Đây cũng là những vấn đề được Hội LHPN xã xác định cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Vì vậy, mục tiêu của những chương trình hỗ trợ phụ nữ ở Thượng Trạch không chỉ dừng lại ở việc giúp một hộ có thêm một con bò, một đàn lợn hay một khoản vốn. Điều quan trọng hơn là từ sự hỗ trợ ban đầu, chị em có thể tạo dựng một sinh kế lâu dài, biết tính toán trong sản xuất và từng bước tự chủ về kinh tế.

Từ những nương rẫy, chuồng trại, vườn rau và ruộng lúa nước, những mầm sinh kế mới đang được gieo xuống nơi vùng biên. Có thể hành trình ấy còn dài, nhưng khi phụ nữ biết chủ động làm kinh tế, biết nắm bắt cơ hội và tự tin hơn vào khả năng của mình, thì đó cũng là lúc sức sống mới đang được đánh thức trong mỗi bản làng Thượng Trạch.