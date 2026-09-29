Trao tặng 15.000 hạt giống sâm Ngọc Linh cho người dân Trà Tập

Lãnh đạo xã Trà Tập và hai công ty ký kết thực hiện chương trình. Ảnh: THIỆN TÙNG

Theo nội dung ký kết, các bên phối hợp rà soát hiện trạng sinh kế, nhu cầu hỗ trợ và điều kiện sản xuất của người dân; lựa chọn đối tượng, địa bàn và mô hình phù hợp để triển khai hằng năm.

Đối tượng ưu tiên là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi công trình thủy điện và các hộ có nhu cầu, điều kiện tham gia mô hình.

Các mô hình được định hướng tập trung vào cây dược liệu, sâm Ngọc Linh, sâm nam, cây trồng dưới tán rừng; chăn nuôi, vườn hộ; nghề thủ công truyền thống, ẩm thực, sản phẩm địa phương và du lịch cộng đồng. Hoạt động hỗ trợ gắn với bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường và an toàn công trình thủy điện.

Theo thỏa thuận, Công ty CP Thủy điện Nước Biêu dự kiến hỗ trợ 18 triệu đồng/tháng, Công ty CP Thủy điện Nước Bươu 15 triệu đồng/tháng, tổng cộng 396 triệu đồng/năm. Hình thức hỗ trợ gồm tiền, cây giống, con giống, vật tư, thiết bị hoặc các hình thức hợp pháp khác tùy từng mô hình.

Hai công ty thủy điện trao hỗ trợ 15.000 hạt giống sâm Ngọc Linh và 3 mô hình trồng sâm nam cho người dân Trà Tập. Ảnh: MINH TRANG

Tại buổi lễ, hai đơn vị trao tặng 15.000 hạt giống sâm Ngọc Linh cho 30 hộ dân thuộc diện thụ hưởng chương trình. Đây là nguồn hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để các hộ có thêm tư liệu sản xuất, từng bước phát triển mô hình trồng cây dược liệu có giá trị kinh tế tại địa phương.

Cùng với đó, chương trình hỗ trợ mô hình trồng sâm nam cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 40 triệu đồng. Tổng giá trị hỗ trợ đợt này hơn 2 tỷ đồng.

Việc ký kết tạo cơ sở để UBND xã Trà Tập và các doanh nghiệp thủy điện tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định đời sống tại lưu vực các hồ chứa thủy điện.