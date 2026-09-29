Việt Nam muốn hình thành hệ sinh thái để làm chủ và phát triển công nghệ mới

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu tại sự kiện AWS Cloud and AI Day Hà Nội ngày 29/9. Ảnh: Du Lam

Phát biểu tại sự kiện AWS Cloud and AI Day Hà Nội ngày 29/9, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh, Việt Nam đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cốt lõi. Tính đến nay, cả nước đã xây dựng được 42 trung tâm dữ liệu thương mại với tổng công suất thiết kế khoảng 372 MW. Mạng lưới hạ tầng kết nối rộng khắp với vùng phủ 4G đạt 99,8% và 5G đạt khoảng 91,9% dân số.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ ra rằng, việc mở rộng hạ tầng vật lý hay triển khai các ứng dụng riêng lẻ là chưa đủ.

"Điều mà Việt Nam hướng tới không chỉ là mở rộng hạ tầng hay đưa thêm ứng dụng AI, mà quan trọng hơn là hình thành hệ sinh thái để cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức nghiên cứu có thể khai thác, làm chủ và từng bước phát triển các công nghệ mới”, Thứ trưởng Hoàng Minh phát biểu.

Ông cũng đề cập đến 4 vấn đề mà Việt Nam đang quan tâm. Đó là tiếp tục phát triển hạ tầng Cloud, trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán, đảm bảo kết nối tin cậy, an toàn và khả năng mở rộng, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của AI và kinh tế số.

Tiếp theo, phát triển dữ liệu và các nền tảng AI một cách an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam có thể khai thác dữ liệu và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Kế đến, đẩy nhanh việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ. Việt Nam không chỉ cần người sử dụng công nghệ, mà cần có đội ngũ có khả năng phát triển, tích hợp, vận hành và làm chủ các công nghệ mới.

Cuối cùng và quan trọng nhất là phát triển hệ sinh thái.

“Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ sử dụng Cloud và AI như một dịch vụ, mà từng bước nâng cao năng lực công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, Thứ trưởng Hoàng Minh phát biểu.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, sự tham gia của các tập đoàn công nghệ quốc tế “có ý nghĩa rất quan trọng”. Đồng thời, ông đánh giá cao những nỗ lực cụ thể của AWS tại Việt Nam trong thời gian qua, như chính thức đưa AWS Local Zone đi vào hoạt động từ ngày 19/6.

Bộ mong muốn AWS và các tập đoàn công nghệ quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, không chỉ về cung cấp dịch vụ mà cả về đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục cùng các cơ quan liên quan hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, ổn định để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, kinh doanh, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Theo nghiên cứu "Khai phá Tiềm năng AI Việt Nam 2026" công bố tại sự kiện AWS Cloud and AI Day Hà Nội ngày 29/9, làn sóng ứng dụng AI tại Việt Nam đang có bước tiến mạnh mẽ. Hiện đã có khoảng 26% doanh nghiệp (tương đương 245.000 đơn vị) chính thức đưa AI vào vận hành, tăng từ 18% năm 2025. Chỉ trong năm qua, khoảng 75.000 doanh nghiệp lần đầu tiên tiếp cận và triển khai công nghệ này. Đáng chú ý, AI không còn dừng lại ở mức độ thử nghiệm mà đã chứng minh hiệu quả kinh tế rõ rệt: 75% doanh nghiệp ghi nhận tăng năng suất làm việc, 64% khẳng định AI giúp nâng doanh thu trung bình thêm 15%, 71% doanh nghiệp thử nghiệm ghi nhận khoản đầu tư AI đã hòa vốn hoặc bắt đầu mang lại lợi nhuận. Sự bùng nổ này diễn ra mạnh mẽ nhất trong các ngành đòi hỏi xử lý dữ liệu phức tạp như Dịch vụ Tài chính (41% doanh nghiệp ứng dụng) và Y tế (23% ứng dụng). Đặc biệt, sự xuất hiện của Agentic AI (AI tự chủ) đang tạo ra đòn bẩy mới, giúp 81% doanh nghiệp tích hợp thu về mức cải thiện năng suất rõ rệt.