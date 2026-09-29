Điện Biên: Quảng bá sản phẩm mắc ca trên các chuyến bay của Vietnam Airlines​

Dự chương trình có đồng chí Lò Văn Cương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Lò Văn Cương phát biểu tại chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Tại chương trình, UBND tỉnh Điện Biên bàn giao 400kg hạt mắc ca thành phẩm cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines. Các sản phẩm này được dùng để quảng bá trên các chuyến bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines. Đây là số hạt mắc ca được trồng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thực hiện nghi thức bàn giao.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lò Văn Cương khẳng định, việc bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc ca cho Vietnam Airlines để giới thiệu, quảng bá trên các chuyến bay là một bước kết nối cụ thể, có ý nghĩa trong quá trình đưa nông sản Điện Biên tiếp cận những kênh quảng bá và thị trường có yêu cầu ngày càng cao. Sản phẩm được lựa chọn lần này đạt chứng nhận OCOP 3 sao và được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Tỉnh Điện Biên mong muốn các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng khác khi đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng cung ứng sẽ có thêm cơ hội được kết nối, giới thiệu thông qua Vietnam Airlines và các đối tác.

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp và người dân phát triển mắc ca theo đúng định hướng; chú trọng nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển chế biến, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến mắc ca cần xác định chất lượng và uy tín là yếu tố quyết định; tiếp tục nâng cao năng lực chế biến, bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng ổn định và khả năng cung ứng; tăng cường liên kết bền vững với người sản xuất để cùng nâng cao giá trị sản phẩm mắc ca Điện Biên.

Đại biểu và du khách tham quan, mua sắm các sản phẩm mắc ca tại Cảng Hàng không Điện Biên.

Vận chuyển hạt mắc ca thành phẩm chuẩn bị bàn giao.

Trong định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tỉnh Điện Biên xác định phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, thông minh, bền vững; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Mắc ca được xác định là một trong những cây trồng chủ lực, có tiềm năng phát triển rất lớn của tỉnh Điện Biên. Hiện, tổng diện tích mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt hơn 19.000ha; có 7 cơ sở chế biến mắc ca với 10 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, đã xác nhận 2 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và 1 mã số vùng trồng mắc ca.

Tỉnh Điện Biên phấn đấu đến năm 2030 hình thành khoảng 40.000ha diện tích trồng cây mắc ca.