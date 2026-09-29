Ngân hàng MSB dồn dập gọi vốn gần 12.400 tỷ đồng

Chào bán 936 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 46.800 tỷ đồng, lên kế hoạch thâu tóm công ty chứng khoán

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán MSB) chính thức công bố 6 tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong khoảng thời gian từ ngày 28/9 đến ngày 8/10/2026. Nội dung trọng điểm trong lần lấy ý kiến này là phương án tăng vốn điều lệ lần hai trong năm 2026 thông qua hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, MSB dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 100 chia 25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 25 cổ phiếu mới.

Với mức giá chào bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, số tiền tối đa ngân hàng thu về từ đợt phát hành sẽ đạt 9.360 tỷ đồng. Nếu thương vụ diễn ra đúng kế hoạch, quy mô vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ mức 37.440 tỷ đồng hiện tại lên 46.800 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này được tự do chuyển nhượng. Nguồn vốn thu về sẽ được ngân hàng phân bổ vào ba lĩnh vực cốt lõi bao gồm bổ sung vốn cho vay khách hàng, đầu tư phát triển hệ thống công nghệ và sử dụng cho hoạt động đầu tư góp vốn.

Định hướng mở rộng hệ sinh thái tài chính cũng được ban lãnh đạo MSB đặc biệt chú trọng thông qua tờ trình mua lại một công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, biến đơn vị này thành công ty con trực thuộc hệ thống. Kế hoạch này được kỳ vọng giúp ngân hàng đa dạng hóa cơ cấu nguồn thu, giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng truyền thống và khai thác sâu hơn tệp khách hàng hiện hữu để tham gia vào thị trường vốn.

MSB cũng xin ý kiến cổ đông thông qua phương án góp vốn thành lập hoặc mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại thị trường Việt Nam. Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ dưới hình thức công ty cổ phần với thời gian hoạt động 50 năm. Điểm đáng chú ý khác là MSB đề xuất thành lập một Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 100% vốn trực thuộc tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) để tiếp cận các chuẩn mực tài chính quốc tế.

Phát hành 30 triệu trái phiếu ra công chúng kỳ hạn 7 năm, kỳ vọng thu về 3.000 tỷ đồng

Cùng với kế hoạch huy động nguồn lực qua kênh cổ phiếu, Hội đồng quản trị MSB cũng vừa phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2026. Quy mô phát hành tối đa đạt 30 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng mỗi đơn vị. Tổng giá trị huy động từ đợt phát hành này dự kiến đạt mức tối đa 3.000 tỷ đồng. Lượng trái phiếu tung ra thị trường đợt này là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được xếp vào nhóm nợ thứ cấp để ngân hàng bổ sung vào nguồn vốn cấp 2.

Khối lượng trái phiếu này sẽ được chia làm hai đợt chào bán riêng biệt. Trong đợt đầu tiên, ngân hàng lên kế hoạch chào bán 20 triệu trái phiếu mang mã MSBC12601 để thu về 2.000 tỷ đồng. Ở đợt thứ hai, 10 triệu trái phiếu mang mã MSBC12602 sẽ tiếp tục được chào bán để huy động 1.000 tỷ đồng còn lại. Khung thời gian dự kiến cho hai đợt huy động vốn kéo dài từ quý bốn năm 2026 đến quý bốn năm 2027.

Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 7 năm, áp dụng mức lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ tối đa 3,6% mỗi năm. Tiền lãi sẽ được ngân hàng thanh toán định kỳ hàng năm. Điểm đáng lưu ý trong các điều khoản phát hành là tổ chức phát hành có quyền mua lại toàn bộ số trái phiếu đang lưu hành trên thị trường vào các ngày tròn 12 tháng kể từ thời điểm phát hành.