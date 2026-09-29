Huy động nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính vì người dân

Tuy nhiên, yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ, nhất là về thủ tục, dữ liệu, hạ tầng số và chất lượng đội ngũ.

Còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ

Không gian làm việc rộng rãi đáp ứng nhu cầu làm việc của nhân dân tại bộ phận Hành chính công xã Lạc Sơn. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Theo Sở Nội vụ Phú Thọ, với mục tiêu đảm bảo hệ thống pháp luật của tỉnh mới được thống nhất, đồng bộ, khả thi, hiệu lực và hiệu quả, Phú Thọ đã rà soát ban hành mới và thay thế toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ba tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ trước đây.

Tỉnh đã ban hành 2 chỉ thị, 3 quyết định, 7 kế hoạch cùng nhiều văn bản triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; rà soát, thay thế, bãi bỏ 51 nghị quyết của HĐND thông qua 2 nghị quyết và ban hành 287 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 234 văn bản cấp tỉnh và 53 văn bản cấp xã. Riêng cải cách thủ tục hành chính, tỉnh đã ban hành 5 quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa 74 thủ tục thuộc 4 lĩnh vực. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được triển khai đồng bộ; 627 cán bộ được điều động, biệt phái về cấp xã, đạt 155% yêu cầu kế hoạch, tập trung bổ sung nhân lực cho các lĩnh vực tài chính, kế hoạch, công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng - giao thông, y tế và giáo dục.

Theo ông Trần Việt Cường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, sau hơn một năm hợp nhất, tỉnh Phú Thọ ghi nhận nhiều chuyển biến trong cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Theo đánh giá, hiện nay chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 21/34 về chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh tỉnh đồng thời thực hiện hợp nhất 3 địa phương, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, Phú Thọ đang nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tất cả các xã, phường trên địa bàn đều đạt trạng thái Xanh giai đoạn 2.

Tuy nhiên quá trình cải cách hành chính sau hợp nhất vẫn còn phát sinh nhiều điểm nghẽn. Ở một số lĩnh vực, thủ tục hành chính còn rườm rà, chồng chéo, nhất là đất đai, đầu tư, xây dựng; tình trạng người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần chưa được khắc phục triệt để. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến và mức độ chủ động nộp hồ sơ trực tuyến còn thấp; việc số hóa hồ sơ chưa gắn chặt với khai thác, tái sử dụng dữ liệu.

Hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số và thiết bị tại một số cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ; khả năng kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu còn hạn chế. Cùng với đó, trách nhiệm người đứng đầu ở một số nơi chưa được phát huy đầy đủ; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế về kỹ năng số, năng lực thực thi, phối hợp và tinh thần chủ động. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa tạo được chuyển biến mạnh.

Những hạn chế trên một phần xuất phát từ khối lượng công việc rất lớn trong quá trình hợp nhất tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian ngắn. Mặt khác, cơ chế phối hợp giữa một số cơ quan trong giải quyết thủ tục liên thông chưa hiệu quả; phân cấp, phân quyền và quy trách nhiệm chưa thật sự rõ, đồng bộ.

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Cán bộ làm việc tại bộ phận Hành chính công xã Lạc Sơn (Phú Thọ). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Cán bộ làm việc tại bộ phận Hành chính công xã Lạc Sơn (Phú Thọ). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, từ thực tế trên, tỉnh đã xây dựng Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030”, tạo cơ sở thống nhất để điều phối, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách trong giai đoạn mới.

Tỉnh đặt mục tiêu, từ năm 2026, các cơ quan, tổ chức, địa phương phấn đấu giảm tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước và giảm 10% số lượng hội nghị hằng năm. Đến năm 2027, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp dưới dạng điện tử; 95% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và toàn bộ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa.

Đến năm 2029, mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp đạt tối thiểu 95%; 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hóa về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 90%; thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 90%; 100% dữ liệu đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, kinh doanh được số hóa. Tỉnh cũng sẽ mở rộng “luồng xanh” đối với một số thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai; 100% cơ quan, đơn vị cung cấp dữ liệu mở đúng chuẩn và 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện trên môi trường số…

Theo ông Hiếu, để đạt được mục tiêu trên, trọng tâm trước mắt của tỉnh là tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục rườm rà, thành phần hồ sơ không cần thiết; tái cấu trúc quy trình dựa trên dữ liệu; thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và thực hiện nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần. Cùng với cải cách thủ tục, Phú Thọ sẽ gắn cải cách hành chính với sắp xếp bộ máy, đổi mới công vụ và chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà; đổi mới tuyển dụng, bố trí, đào tạo, đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực thực tiễn và sản phẩm đầu ra; triển khai đánh giá công chức gắn với KPI, tiến độ, chất lượng công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tỉnh đồng thời đặt yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm biểu hiện né tránh, đùn đẩy, trì trệ, gây phiền hà; đồng thời có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Phú Thọ cũng duy trì đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp ít nhất mỗi quý một lần để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên môi trường số, coi đây là kênh quan trọng để hoàn thiện quy trình và chấn chỉnh công vụ.

Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030 được triển khai, sẽ là công cụ để xử lý những điểm nghẽn sau hợp nhất, đồng thời tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và xây dựng Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045.