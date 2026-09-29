'Đãi cát tìm vàng' mùa báo cáo tài chính quý 3/2026

Theo dự báo của Chứng khoán MB (MBS), lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong phạm vi theo dõi sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý 3/2026, song tốc độ có xu hướng chậm lại và mức độ phân hóa giữa các nhóm ngành ngày càng rõ.

Ngân hàng quốc doanh, khu công nghiệp, thép, dầu khí, điện khí cùng một số doanh nghiệp bán lẻ được kỳ vọng duy trì đà tăng, trong khi bất động sản dân dụng và một số ngành phụ thuộc sức mua hoặc tiến độ bàn giao vẫn chịu nhiều sức ép.

NGÀNH NGÂN HÀNG DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG

MBS dự báo lợi nhuận các ngân hàng niêm yết trong danh mục theo dõi tăng khoảng 19% so với cùng kỳ trong quý 3, chủ yếu nhờ nhóm ngân hàng quốc doanh. Thu nhập lãi thuần của nhóm này được kỳ vọng tăng 22,1%, cao hơn đáng kể mức 14,1% của các ngân hàng thương mại cổ phần.

Theo MBS, tín dụng tiếp tục tăng tích cực ở phân khúc doanh nghiệp và khách hàng FDI, trong khi biên lãi ròng của nhóm ngân hàng quốc doanh có nhiều điều kiện cải thiện nhờ chi phí vốn thấp hơn, lợi thế tiền gửi không kỳ hạn và tỷ trọng cho vay trung, dài hạn áp dụng lãi suất thả nổi gia tăng. Chi phí trích lập dự phòng giảm so với cùng kỳ cũng tạo thêm dư địa cho lợi nhuận.

Ở chiều ngược lại, các ngân hàng tư nhân vẫn đối mặt với áp lực biên lãi ròng khi phải tăng huy động để đáp ứng thanh khoản, trong khi nhu cầu vay của nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa phục hồi rõ nét.

MBS cho rằng mặt bằng biên lãi ròng toàn ngành vẫn chịu sức ép từ chi phí vốn neo cao, đặc biệt tại những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh hoặc phụ thuộc nhiều vào tiền gửi có kỳ hạn.

Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi được kỳ vọng tiếp tục đóng góp chủ yếu từ phí dịch vụ và khoản thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro. Với nhóm ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, tăng trưởng tín dụng cao và dư địa cho vay bất động sản được đánh giá là những yếu tố giúp hạn chế tác động từ áp lực giảm biên lãi ròng.

BẤT ĐỘNG SẢN CHẬM LẠI, KHU CÔNG NGHIỆP PHÂN HÓA

Trái với ngân hàng, thị trường bất động sản được MBS đánh giá vẫn khá trầm lắng trong quý 3 khi mặt bằng lãi suất cao khiến người mua thận trọng hơn. Theo CBRE, tỷ lệ hấp thụ tại các dự án mở bán mới trong quý 2 đạt khoảng 73% tại TPHCM và 68% tại Hà Nội, song cả hai thị trường đều có dấu hiệu giảm tốc.

MBS dự báo DXG có doanh thu quý 3 giảm 53% so với cùng kỳ, còn khoảng 500 tỷ đồng, lợi nhuận ròng khoảng 65 tỷ đồng, giảm 29%. KDH và NLG cũng chịu ảnh hưởng do tiến độ bàn giao tại Gladia, Waterpoint giai đoạn 1 và Central Lake chậm hơn. Trong khi đó, VHM được kỳ vọng ghi nhận doanh số lớn từ Global Gate Hạ Long và Saigon Park; PDR dự kiến đạt lợi nhuận ròng 86 tỷ đồng, tăng 7,5% so với quý trước.

Đáng chú ý, VRE được MBS đánh giá là điểm sáng khi lợi nhuận ròng quý 3 có thể đạt 1.579 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Động lực đến từ tỷ lệ lấp đầy cao, giá thuê cải thiện và Vincom Plaza Đan Phượng bắt đầu đóng góp từ tháng 8.

Ở bất động sản khu công nghiệp, bức tranh có phần tích cực hơn nhưng cũng phân hóa theo tiến độ bàn giao đất. BCM, KBC và IDC đang đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp xanh, sinh thái, qua đó thu hút thêm khách thuê trong lĩnh vực công nghệ cao. KBC hiện có lượng biên bản ghi nhớ gần 170 ha với các doanh nghiệp lớn như LG, Luxshare và đang xúc tiến các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

MBS dự báo lợi nhuận quý 3 của BCM, KBC và VGC tăng mạnh trên nền thấp của cùng kỳ, trong khi IDC giảm do mức nền cao năm trước. Với nhóm cao su và khu công nghiệp, GVR và PHR được kỳ vọng hưởng lợi từ giá cao su duy trì ở mức cao cùng khoản bồi thường đất. Tính chung các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp trong phạm vi nghiên cứu, MBS dự báo lợi nhuận ròng tăng 52% so với cùng kỳ.

THÉP, DẦU KHÍ, ĐIỆN TIẾP TỤC HƯỞNG LỢI

Đối với ngành vật liệu xây dựng, MBS cho rằng nhu cầu thép xây dựng tiếp tục được hỗ trợ bởi các dự án hạ tầng theo hình thức PPP và nguồn cung bất động sản cải thiện. Thép nội địa cũng có thêm dư địa giành thị phần từ Trung Quốc sau khi thuế chống bán phá giá được áp dụng.

Theo MBS, thị phần HRC nội địa đã tăng lên khoảng 70%, từ mức 60%, trong khi chênh lệch giá giữa thép nội địa và thép Trung Quốc thu hẹp còn khoảng 90 USD/tấn. Công ty chứng khoán này dự báo giá thép xây dựng bình quân năm 2026 đạt 590 USD/tấn, tăng 9%, còn HRC đạt 580 USD/tấn, tăng 7%.

Giá quặng sắt và than giảm nhẹ do nhu cầu thép tại Trung Quốc yếu hơn được kỳ vọng hỗ trợ biên lợi nhuận của doanh nghiệp thép Việt Nam. Dù chi phí tài chính tăng mạnh, MBS vẫn dự báo lợi nhuận quý 3 của HSG tăng 159%, HPG tăng 40% và NKG tăng 30% so với cùng kỳ.

Với dầu khí, MBS cho rằng kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng nhờ các dự án trong nước được đẩy mạnh và giá dầu duy trì trên điểm hòa vốn. Tuy nhiên, lợi nhuận quý 3 có thể thấp hơn quý 2 do giá dầu bình quân giảm và một số khoản thu bất thường không còn xuất hiện.

Ở thượng nguồn, chu kỳ đầu tư dầu khí trong nước tiếp tục là động lực chính. MBS dẫn số liệu Rystad Energy cho biết vốn đầu tư ngoài khơi toàn cầu năm 2026 có thể vượt 300 tỷ USD, trong khi giá dầu trên 100 USD/thùng tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn quốc tế đẩy nhanh các dự án như Lô B – Ô Môn, Cá Voi Xanh, Kình Ngư Trắng hay Nam Du – U Minh.

Trong khi đó, nhóm vận tải dầu khí hưởng lợi từ mặt bằng cước tăng mạnh. Từ đầu năm, cước VLCC và Suezmax lần lượt tăng 67% và 83%, qua đó mở ra khả năng duy trì mặt bằng giá cước cao trong quý 3 và phần còn lại của năm.

Ngành điện cũng chứng kiến sự dịch chuyển trong cơ cấu huy động. Tiêu thụ điện 8 tháng đầu năm tăng 9,7% so với cùng kỳ, trong khi huy động thủy điện trong tháng 7-8 giảm khoảng 13%. Ngược lại, điện than tăng khoảng 13% và điện khí tăng tới 37%, trong đó Nhơn Trạch 3 và 4 đóng góp đáng kể.

MBS cho rằng nhóm doanh nghiệp thủy điện như HDG, REE, GEG và PC1 có thể chịu ảnh hưởng từ xu hướng huy động giảm. Trong khi đó, POW và NT2 tiếp tục có triển vọng tích cực khi nhiều nhà máy được giao sản lượng hợp đồng cao, dù giá khí tăng mạnh do những diễn biến địa chính trị trên thế giới.

BÁN LẺ, VẬN TẢI ĐÓN MÙA CAO ĐIỂM

Sức mua trong nước tiếp tục duy trì tương đối ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đầu năm tăng 14%, trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 13,3%; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng còn khoảng 7,6%.

Tuy nhiên, MBS lưu ý tâm lý người tiêu dùng vẫn thận trọng do lạm phát cao và những bất ổn của kinh tế trong nước lẫn quốc tế. Trong bối cảnh đó, MWG, DGW và FRT được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhờ chu kỳ thay mới các sản phẩm điện thoại, điện máy; các chuỗi bán lẻ thiết yếu như Bách Hóa Xanh và WinCommerce cũng hưởng lợi từ mở rộng hệ thống.

VNM được kỳ vọng duy trì tăng trưởng nhờ sản phẩm mới và xuất khẩu, trong khi nhóm chăn nuôi heo có thể hạ nhiệt sau mức nền cao của cùng kỳ. Riêng PNJ, MBS dự báo kết quả kinh doanh giảm đáng kể do sức mua thận trọng và những yếu tố liên quan đến niềm tin thương hiệu.

Ở lĩnh vực vận tải, đà tăng của xuất nhập khẩu đang tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp cảng biển. Tính đến giữa tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng khoảng 29,6% so với cùng kỳ; lưu lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển trong quý 3 dự kiến tăng 21,7%.

Theo MBS, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng theo mô hình “Trung Quốc+1”, nhu cầu tích trữ hàng hóa cho mùa mua sắm cuối năm cùng tình trạng ùn tắc tại một số cảng trung chuyển trong khu vực đang hỗ trợ sản lượng qua các cảng Việt Nam. Nhóm khai thác cảng nước sâu như GMD và PHP được kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhờ sản lượng tăng và biên lợi nhuận tốt.

Nhìn tổng thể, báo cáo của MBS cho thấy bức tranh lợi nhuận quý 3 không còn mang tính đồng thuận giữa các nhóm ngành. Dòng tiền và nhu cầu thị trường đang phân hóa mạnh, trong đó những ngành hưởng lợi từ đầu tư, xuất khẩu, chu kỳ hàng hóa hoặc sự phục hồi của tiêu dùng có nhiều dư địa tăng trưởng hơn, còn các lĩnh vực phụ thuộc lớn vào lãi suất, sức mua và tiến độ bàn giao dự án vẫn chịu áp lực đáng kể.