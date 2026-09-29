Kiểm tra công tác cải cách hành chính và văn hóa công vụ tại xã Hạ Lang

Đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Lang.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các phòng, ban của xã; làm việc với UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC. Theo báo cáo, UBND xã Hạ Lang phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị gắn với từng nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2026. Đến nay, xã đã và đang thực hiện 38/45 nhiệm vụ, đạt 84% kế hoạch; các nhiệm vụ còn lại được triển khai theo tiến độ, đánh giá kết quả vào cuối năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, xã tiếp nhận 2.096 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 2.061 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt 98,33%. Công tác số hóa và cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, với 2.078 hồ sơ được số hóa thành phần hồ sơ và kết quả, đạt 99,1%; 1.861 hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến, đạt 88,78%; tỷ lệ khai thác, tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 98%. Xã không có hồ sơ yêu cầu bổ sung từ 2 lần trở lên, không có hồ sơ bị hủy hoặc trả kết quả không đúng quy định. Công tác văn thư, lưu trữ được triển khai nền nếp; tuy nhiên, việc lập hồ sơ điện tử, phân loại sơ bộ tài liệu tồn đọng, bảo đảm nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ lưu trữ vẫn còn hạn chế, cần khắc phục.

Đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được bố trí phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm; thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, CCHC, chuyển đổi số, kỹ năng thực thi công vụ và kiểm soát thủ tục hành chính. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì; văn hóa công vụ gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Không phát sinh phản ánh liên quan đến hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc vi phạm đạo đức công vụ.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả xã đạt được trong CCHC, văn thư, lưu trữ; đề nghị địa phương tập trung khắc phục một số hạn chế. Các thành viên đoàn và đại diện xã trao đổi, làm rõ những khó khăn trong quá trình triển khai, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nhân lực phục vụ số hóa còn hạn chế và một số quy định mới về văn thư, lưu trữ cần được hướng dẫn cụ thể. Đoàn trực tiếp giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Lương Nguyệt phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Lương Nguyệt đề nghị xã tập trung khắc phục tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu; xử lý dứt điểm tình trạng dôi dư cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ hài lòng của người dân; tháo gỡ khó khăn về kinh phí, thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục hạn chế, hoàn thành các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.