Thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng

Nhìn từ góc độ thanh khoản, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế, dù tổng thể giao dịch khá nhỏ.

VN-Index chốt phiên sáng giảm hầu như không đáng kể 0,08% (-1,44 điểm) với độ rộng không quá chênh lệch 128 mã xanh và 167 mã đỏ. Thanh khoản sàn HoSE giảm 28% so với sáng hôm qua, đạt 4.480 tỷ đồng, ở ngưỡng thấp kỷ lục.

Mức thanh khoản này không hẳn là xấu khi nhìn vào diễn biến giá cổ phiếu. Trong 167 mã đỏ của VN-Index chỉ có 24 mã giảm quá 1% với giao dịch trên 1 tỷ đồng. Ngược lại, trong 128 mã xanh cũng chỉ có 32 mã tăng quá 1% với giao dịch từ 1 tỷ trở lên. Nói cách khác, đại đa số cổ phiếu đang duy trì biên độ dao động rất hẹp hoặc hầu như không có thanh khoản.

Đây là hệ quả của cung cầu không gặp nhau và không bên nào thực sự chủ động giao dịch. Với lực mua yếu, nếu bên bán mạnh tay hơn, biên độ giá sẽ mở rộng theo hướng giảm và thanh khoản cao hơn. Phía ngược lại cũng đúng. Khi trạng thái đó không xảy ra nghĩa là cả hai bên đều thiếu động lực để đặt lệnh.

Nhóm blue-chips cũng đang duy trì trạng thái cân bằng với 13 mã xanh và 15 mã đỏ, chỉ số đại diện giảm nhẹ 0,16%. Số đỏ chỉ 3 cổ phiếu giảm đáng chú ý là LPB giảm 2,86%, MCH giảm 1,23% và VPL giảm 1%. Phía xanh cũng chỉ 5 mã mạnh nổi trội là SSB tăng 3,71%, GVR tăng 2,17%, VIB tăng 1,9%, GAS tăng1,08%, VHM tăng 1,01%. Thanh khoản rổ VN30 thậm chí giảm sâu 32% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 2.267 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục từ giữa tháng 8.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Giao dịch nhỏ trong rổ VN30 xác nhận các nhà đầu tư tổ chức cũng đang “đóng băng”. Khối ngoại cũng giảm quy mô bán ra xuống mức thấp nhất 2 tuần, chỉ còn 705,4 tỷ đồng. Vị thế ròng trên HoSE đạt -138 tỷ.

Nếu xét về tỷ lệ tăng giảm ở cổ phiếu, phiên sáng nay thâm chí có phần tích cực hơn các phiên trước, dù thanh khoản rất kém. Hoạt động đầu cơ cũng tạo một số diễn biến nóng, dù xu hướng có bền vững hay không vẫn là dấu hỏi. VIX tăng 1,21%, PVT tăng 2,77%, PLX tăng 2,53%, VCI tăng 1,29%, VND tăng 1,44%, VTP tăng 2,91% là những cổ phiếu thu hút dòng tiền khá tốt. Tuy nhiên tổng thể thanh khoản nhỏ vẫn cho thấy đây chỉ là những diễn biến đơn lẻ của dòng tiền nóng hạn chế hơn là một xu hướng đầu cơ rõ ràng.

Vấn đề lớn nhất của thị trường lúc này là không có động lực hỗ trợ thực sự để tạo cộng hưởng về kỳ vọng. Nhà đầu tư không tìm thấy rủi ro lớn để bán tháo nhưng cũng không muốn “xuống tiền” quy mô lớn. Đợt số liệu vĩ mô quý 3 dự kiến được công bố vào thứ Bảy tuần này, tức là sau khi tuần giao dịch kết thúc, vẫn có những rủi ro bất ngờ nhất định. Điều quan trọng hơn là số liệu vĩ mô khó có thể tạo nên sự bất ngờ lạc quan, ảnh hưởng tốt nhất khả dĩ là duy trì sự ổn định.

Mạch thông tin kết quả kinh doanh quý 3 đến hiện tại đã có thể ước đoán sớm nhưng phản ánh lên giá cổ phiếu vẫn là câu chuyện dòng tiền. Những doanh nghiệp có triển vọng tốt hiện vẫn chỉ giữ giá nhờ áp lực bán yếu hơn là dòng tiền mua mạnh. Sự đột phá về giá trong ngắn hạn phụ thuộc nhiều vào sức cầu hơn là những kỳ vọng phải vài tuần nữa mới rõ ràng.