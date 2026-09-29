Chứng khoán Quốc gia gom lại 12 triệu cổ phiếu SAM Holdings giữa lúc khoản đầu tư đang tạm lỗ 41%

Giao dịch hàng chục triệu cổ phiếu và mối liên hệ thượng tầng khăng khít

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu SAM của Công ty Cổ phần SAM Holdings. Theo đó, NSI đã mua vào 12 triệu cổ phiếu SAM trong khoảng thời gian từ ngày 28/8/2026 đến ngày 25/9/2026 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn chứng khoán.

Sau khi hoàn tất đợt giao dịch, Chứng khoán Quốc gia đã gia tăng khối lượng sở hữu từ hơn 7,6 triệu cổ phiếu lên mức hơn 19,6 triệu cổ phiếu. Tương ứng với đó, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tại SAM Holdings cũng được nâng từ 1,9% lên mức 4,88% vốn điều lệ.

Trước đợt mua gom này, NSI đã báo cáo bán ra 10 triệu cổ phiếu SAM bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian từ ngày 27/7/2026 đến ngày 28/7/2026. Đợt bán ra đó đã làm giảm lượng sở hữu của công ty chứng khoán này từ 17,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,38%, xuống còn 7,63 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,9% vốn điều lệ.

Hoạt động giao dịch mua bán khối lượng lớn diễn ra giữa hai tổ chức có mối liên hệ rất mật thiết ở bộ máy quản trị cấp cao. Cụ thể, ông Trần Việt Anh hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị SAM Holdings đồng thời cũng là cổ đông lớn nắm giữ trên 10% vốn tại Chứng khoán Quốc gia. Cùng với đó, ông Bùi Quang Bách đang là Thành viên Hội đồng quản trị NSI cũng đồng thời đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại SAM Holdings.

Về hiệu quả đầu tư, tại thời điểm cuối quý hai năm 2026, Chứng khoán Quốc gia ghi nhận khoản đầu tư vào cổ phiếu SAM có giá gốc 178,5 tỷ đồng. Dù giá trị ghi sổ gốc này tăng 7,4% so với thời điểm đầu năm nhưng khoản đầu tư hiện đang ghi nhận mức tạm lỗ lên tới 41%.

Lợi nhuận bán niên bứt phá nhờ doanh thu tài chính và bán hàng

Báo cáo tài chính bán niên của SAM Holdings cho thấy bức tranh kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 có nhiều điểm sáng. Lũy kế nửa đầu năm, công ty mang về doanh thu thuần hơn 4.031 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng vọt 57% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với đà tăng của doanh thu, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của SAM Holdings đạt hơn 57 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 45,6% so với kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm trước. Giải trình chi tiết về kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, ban lãnh đạo SAM Holdings cho biết nguyên nhân chính là nhờ sự đóng góp tích cực từ việc gia tăng doanh thu tài chính và doanh thu bán hàng.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến thời điểm cuối quý hai năm 2026, quy mô tổng tài sản của SAM Holdings đã tăng 6,8% so với thời điểm đầu năm, vươn lên mức hơn 7.657 tỷ đồng. Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng được ghi nhận ở mức hơn 2.866 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 19,1% so với thời điểm đầu năm 2026.