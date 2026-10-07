Mường Lò mở hội, biểu diễn màn đại xòe

Theo đó, Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 21/10. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh được tổ chức thường niên. Năm nay, lễ hội gắn với kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là dịp nhìn lại những kết quả trong bảo tồn, phát huy giá trị Xòe Thái, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Lào Cai, giới thiệu các sản phẩm, điểm đến du lịch và tăng cường liên kết phát triển du lịch.

Họp báo về Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò. Ảnh: Đinh Thùy

Điểm nhấn của Lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra vào 20h ngày 16/10 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ với chương trình nghệ thuật Xòe Thái - Trọn một vòng yêu. Chương trình được dàn dựng với sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại nhằm tái hiện không gian văn hóa Tây Bắc đặc sắc, kết hợp màn đại xòe đoàn kết, thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng và sức sống bền bỉ của di sản Xòe Thái.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Chương trình diễu diễn đường phố diễn ra từ 17h30 đến 19h ngày 16/10, trên tuyến đường Điện Biên - Nguyễn Quang Bích - sân vận động phường Nghĩa Lộ với quy mô khoảng 400 người, tổ chức thành 8 khối; Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng diễn ra từ ngày 15 đến 21/10; Không gian Sắc màu văn hóa Tây Bắc; Triển lãm Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc và Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc được khai mạc và diễn ra từ 15 - 21/10.

Ngoài chuỗi các hoạt động chính, trong tháng 10/2026 trên địa bàn các xã, phường thuộc khu vực phía Tây của tỉnh Lào Cai gồm: Văn Chấn, Tú Lệ, phường Nghĩa Lộ, phường Cầu Thia, phường Trung Tâm, xã Liên Sơn còn diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng như hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch "Một ngày sống cùng bản Thái"; thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; hội thi "Bắt cá ruộng"; chương trình nghệ thuật "Tình ca Tây Bắc" và ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao; lễ hội Trà shan tuyết Suối Giàng; dù lượn "Bay trên mùa vàng"…

Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026 không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc mà còn tiếp tục khẳng định Mường Lò điểm đến văn hóa đặc sắc vùng Tây Bắc, góp phần nâng cao sức hút du lịch Lào Cai trên bản đồ du lịch Việt Nam.