Công bố 16 bài toán phát triển công nghiệp văn hóa năm 2026

Ảnh: Bộ VHTTDL.

Danh mục 16 bài toán hướng tới những lĩnh vực cụ thể, từ điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, trò chơi điện tử đến du lịch, ẩm thực, thời trang, xuất bản và thể thao.

Ở nhóm dữ liệu và hạ tầng, “Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia” được định hướng tập hợp, số hóa, chuẩn hóa và kết nối các nguồn tài nguyên văn hóa, phục vụ nghiên cứu, giáo dục, sản xuất nội dung và phát triển trí tuệ nhân tạo. Năm 2026, mục tiêu là vận hành phiên bản đầu tiên và mở cổng kết nối thử nghiệm.

Trong khi đó, “Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa” hướng tới kết nối người sáng tạo, chủ sở hữu bản quyền, nhà đầu tư và thị trường, hỗ trợ giao dịch, cấp phép, thương mại hóa sản phẩm và tài sản trí tuệ.

Phim trường số Việt Nam tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Ở lĩnh vực sản xuất và biểu diễn, “Phim trường số” được định hướng phát triển hạ tầng, công nghệ và công cụ sản xuất phim dùng chung cho nhiều nhà sản xuất. “Nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn” tập trung kết nối âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động. Sáng kiến “Kỳ Yến - Bữa tiệc kỳ diệu” kết hợp xiếc, công nghệ trình diễn, ẩm thực và văn hóa Việt Nam, hướng tới phục vụ du khách quốc tế trong dịp APEC 2027 và những năm tiếp theo.

Các sáng kiến về nội dung sáng tạo gồm hai chương trình âm nhạc “Giai điệu cuộc sống” và “Cảm hứng bất tận”; phát triển nhà thi đấu thể thao điện tử tại TP.HCM và Huế; xây dựng hai trò chơi thuần Việt “Hào khí Đông A” và “Sơn Hà dị lục”, dự kiến phát hành năm 2027.

Trang Vietnam.Travel với giao diện hiện đại, tích hợp các mục quảng bá nổi bật, hỗ trợ du khách quốc tế tìm kiếm những trải nghiệm yêu thích của mình tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực du lịch, “Vietnam.Travel” và “Visit Vietnam” hướng tới ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để kết nối du khách với điểm đến, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa. Hệ sinh thái Dữ liệu Du lịch Quốc gia được xây dựng theo mô hình “1 + 1 + 34 + N”, kết nối Bộ Công an, Bộ VH,TT&DL, 34 địa phương cùng các doanh nghiệp công nghệ.

Danh mục còn có các sáng kiến phát triển thương hiệu và sản phẩm văn hóa như “Sao Chọn” về đánh giá, giới thiệu địa chỉ ẩm thực; “Ấn bản riêng - Tái bản theo nhu cầu” trong lĩnh vực xuất bản; Tủ sách Công nghiệp văn hóa; “Men Việt” với sản phẩm rượu truyền thống; “Dáng Việt” gắn áo dài với thời trang đương đại; “Hương Phở” và “Hương Trà” hướng tới phát triển sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa.

Chương trình Sơn Thần Thủy Quái ứng dụng công nghệ 3D Mapping do Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện.

Ở lĩnh vực thể thao, “VNSport” được định hướng xây dựng thành nền tảng số kết nối người dân với địa điểm tập luyện, huấn luyện viên, câu lạc bộ và sự kiện thể thao.

Việc công bố danh mục 16 bài toán nhằm xác định những nhiệm vụ cụ thể cho phát triển công nghiệp văn hóa trong năm 2026, gắn nguồn lực sáng tạo, công nghệ và sản phẩm văn hóa với nhu cầu khai thác, sử dụng trên thị trường.