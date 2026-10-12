Bồi đắp lòng biết ơn, trách nhiệm cho học sinh từ truyền thống phụ nữ Việt Nam

Ban Giám hiệu Trường THPT Phú Nhuận và các em học sinh chụp hình lưu niệm cùng bà Trương Mỹ Hoa.

Phát huy truyền thống, khẳng định vai trò phụ nữ Việt Nam

Ngày 12/10, Trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận, TPHCM) tổ chức chuyên đề giáo dục truyền thống với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam – Những người truyền lửa”.

Tại chuyên đề, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo”, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu”, đã giao lưu, chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm thực tế với hơn 1.700 học sinh khối 11, 12 cùng 140 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Cụ thể, bà Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước. Từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu đến những nữ anh hùng trong các cuộc kháng chiến, phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

Bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ tại chương trình.

Theo bà Trương Mỹ Hoa, 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng là niềm tự hào, đồng thời thể hiện những phẩm chất tốt đẹp được các thế hệ phụ nữ Việt Nam gìn giữ và phát huy. Trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước, phụ nữ tiếp tục có mặt trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Phụ nữ Việt Nam có truyền thống vẻ vang, tiềm năng to lớn và là lực lượng quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước. Tuy nhiên, để phát huy đầy đủ năng lực, phụ nữ cần có cơ hội học tập, phát triển và khẳng định bản thân. Bình đẳng giới không chỉ là trách nhiệm của riêng phụ nữ mà cần sự chung tay của cả xã hội, bắt đầu từ mỗi gia đình, nơi con trai và con gái đều được tôn trọng, tạo điều kiện học tập và trưởng thành.

Học sinh đặt câu hỏi tại phần giao lưu.

Bà Trương Mỹ Hoa cũng nhấn mạnh, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội phát triển bền vững. Trong gia đình, sự chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên, sự tôn trọng và thấu hiểu giữa nam và nữ sẽ góp phần tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội.

Trong thời kỳ mới, phụ nữ cần không ngừng học tập, nâng cao tri thức, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, biết làm giàu chính đáng và quan tâm đến lợi ích cộng đồng. Bên cạnh đó, mỗi người cần chủ động vượt qua những rào cản, không ngừng phấn đấu vươn lên để thực hiện quyền bình đẳng và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Gửi gắm đến học sinh Trường THPT Phú Nhuận, bà Trương Mỹ Hoa mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là các em nữ sinh, tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, chủ động rèn luyện và không ngừng phấn đấu vươn lên. Từ câu chuyện cuộc đời mình, bà nhắn nhủ các em trân trọng những thành quả mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng nhiều hy sinh để có được, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm của bản thân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

“Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ, tri thức và năng lực học tập chính là hành trang để người trẻ nắm bắt cơ hội, đáp ứng yêu cầu của thời đại. Mỗi học sinh cần chủ động trang bị kiến thức, rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, sẵn sàng trở thành lực lượng kế tiếp góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển”, bà Trương Mỹ Hoa gửi gắm.

Học sinh chăm chú nghe chia sẻ của bà Trương Mỹ Hoa.

Lan tỏa giá trị truyền thống, bồi đắp trách nhiệm thế hệ trẻ

Ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chuyên đề giáo dục truyền thống Phụ nữ Việt Nam với sự tham gia chia sẻ của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa là dịp để học sinh tìm hiểu lịch sử qua những câu chuyện và trải nghiệm thực tế của người đi trước.

Theo ông Tuấn, giáo dục truyền thống không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà quan trọng hơn là giúp học sinh hiểu, cảm nhận và hình thành thái độ sống tích cực từ những giá trị lịch sử. Qua những chia sẻ chân thành của diễn giả, các em có cơ hội hiểu sâu sắc hơn về những đóng góp, hy sinh của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, từ đó bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của bản thân.

Những giá trị ấy cũng được thể hiện qua cảm nhận của học sinh sau khi tham gia chuyên đề. Với Nguyễn Minh Đăng, học sinh lớp 12A13, cơ hội trực tiếp lắng nghe những câu chuyện từ nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa mang đến cho em nhiều cảm xúc và bài học ý nghĩa.

Dịp này Trường THPT Phú Nhuận nhận Quyết định công nhận là hội viên tập thể của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu”.

“Em thấy chuyên đề rất ý nghĩa và hữu ích. Những câu chuyện, kinh nghiệm được cô chia sẻ rất chân thành, là những điều em khó có thể tìm thấy trong sách vở. Qua những chia sẻ ấy, em cảm nhận được những tâm tư, tình cảm và điều cô muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ từ những trải nghiệm, bài học được đúc kết trong suốt cuộc đời mình. Qua chuyên đề, em cũng hiểu rõ hơn ý nghĩa của Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đây không chỉ đơn thuần là một ngày lễ mà còn gắn với những sự kiện lịch sử và giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ”, Đăng chia sẻ.

Còn Nguyễn Ngọc Trân, học sinh lớp 12A11 chia sẻ, chương trình giúp em hiểu hơn về những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người trẻ hôm nay.

Bà Trương Mỹ Hoa trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trường THPT Phú Nhuận.

“Qua chuyên đề, giúp em hiểu hơn về quá khứ, biết trân trọng những gì mình đang có và nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với những người đi trước. Từ đó, em nhận thấy bản thân cần có trách nhiệm hơn trong việc rèn luyện, học tập và hoàn thiện mình, để xứng đáng với những giá trị mà các thế hệ trước đã gây dựng, gìn giữ và trao lại cho thế hệ hôm nay.

Những câu chuyện và trải nghiệm thực tế của cô Trương Mỹ Hoa, em có thêm góc nhìn về những đóng góp của phụ nữ qua các thời kỳ, từ đó hiểu hơn ý nghĩa của Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và trân trọng hơn những giá trị mà phụ nữ đã đóng góp cho gia đình, xã hội”, Trân chia sẻ.

“Nhà trường mong muốn thông qua những hoạt động trải nghiệm và giao lưu như thế này, học sinh không chỉ hiểu thêm về truyền thống mà còn biết vận dụng những bài học vào cuộc sống, nỗ lực học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm hơn. Đây cũng là cách để nhà trường tăng cường giáo dục giá trị sống, lý tưởng sống và lòng biết ơn cho học sinh”, ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.