Ngành Đường sắt tăng tàu du lịch Hà Nội - Lào Cai phục vụ hành khách. Ảnh: PV

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, tàu SP15 xuất phát ga Hà Nội lúc 21h45, tàu SP3 lúc 22h và tàu SP7 lúc 22h40. Ở chiều ngược lại, tàu SP16 khởi hành từ ga Lào Cai lúc 21h25, tàu SP4 lúc 21h50; tàu SP8 chạy ban ngày, xuất phát lúc 12h05 và đến Hà Nội lúc 19h30.

Giá vé giường nằm khoang 4 thấp nhất khoảng 475.000 đồng/lượt. Từ ga Lào Cai, hành khách có thể sử dụng ô tô kết nối đến Sa Pa với giá 60.000 đồng/lượt, đưa đón tại các điểm trong bán kính 2km từ Nhà thờ Đá.

Các đoàn tàu dừng đón, trả khách tại 8 ga: Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Phúc Yên, Yên Bái, Bảo Hà, Phố Lu và Lào Cai. Riêng ga Phú Thọ chỉ phục vụ tàu SP8.

Trong 9 tháng của năm 2026, ga Lào Cai phục vụ 328.433 lượt khách lên, xuống tàu, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách lên tàu đạt 132.800 lượt, tăng 29,8%; khách xuống tàu đạt 195.633 lượt, tăng 25,3%.