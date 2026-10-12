60.000 lượt khách trải nghiệm Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026

Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 mang đến những trải nghiệm đa dạng về văn hóa đồ uống Hà Nội (Ảnh: Sở VH,TT&DL Hà Nội).

Ngày 12/10, Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết, Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội – Tinh hoa đồ uống Việt” vừa bế mạc sau 3 ngày diễn ra tại Công viên Thiên Văn học. Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức, nhằm giới thiệu văn hóa đồ uống, kết nối doanh nghiệp và các làng nghề với người tiêu dùng.

Lễ hội quy tụ hàng trăm sản phẩm, thương hiệu đồ uống, được bố trí theo các không gian bia - rượu, trà, cà phê, nước trái cây và đồ uống sáng tạo. Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chương trình còn có trình diễn pha chế, giao lưu với nghệ nhân, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động tương tác.

Theo Ban tổ chức, lượng khách tham quan đông ngay từ ngày đầu khiến một số mặt hàng phải liên tục bổ sung, trong đó có các sản phẩm từ cốm, trà thảo mộc và rượu hoa quả.

Sự quan tâm của người tiêu dùng cho thấy sức hút của các sản phẩm đồ uống gắn với nguyên liệu địa phương và văn hóa ẩm thực vùng miền.

Một nội dung được chú trọng tại lễ hội năm nay là xu hướng tiêu dùng xanh. Các gian hàng giới thiệu sản phẩm hữu cơ, đồ uống ít đường, trà thảo mộc, nước ép từ trái cây tự nhiên và những sản phẩm sử dụng bao bì thân thiện với môi trường.

Ban tổ chức cũng khuyến khích các đơn vị sử dụng nguyên liệu tự nhiên, hạn chế nhựa dùng một lần trong quá trình tổ chức.

Theo ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội, đồ uống không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức mà còn gắn với đời sống, phong tục và văn hóa ứng xử của người Hà Nội. Trà sen Tây Hồ, cà phê trứng hay những sản phẩm từ cốm là các ví dụ cho thấy sự giao thoa giữa nguyên liệu, kỹ nghệ chế biến và nét riêng trong văn hóa ẩm thực Thủ đô.

Lễ hội tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và làng nghề giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng, đồng thời góp phần đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực tại Hà Nội.

Tuy nhiên, để trở thành sự kiện thường niên có sức hút lâu dài, việc tổ chức cần tiếp tục gắn với chất lượng sản phẩm, bản sắc văn hóa và những trải nghiệm thực chất dành cho người dân, du khách.

Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển, trở thành một hoạt động văn hóa góp phần quảng bá ẩm thực và mở rộng sản phẩm du lịch của Thủ đô.