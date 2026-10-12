Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh trước ngày an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Tại khu vực an táng, cán bộ, nhân viên, công nhân Ban Quản trang TP Hồ Chí Minh cùng các lực lượng tất bật đào huyệt, vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị hoa và các điều kiện phục vụ lễ an táng. Từng phần việc được thực hiện khẩn trương, chu đáo, bảo đảm nghi lễ diễn ra trang nghiêm.

Các lực lượng tận tâm, chu đáo trong từng khâu chuẩn bị để đón các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ tại nghĩa trang; thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Khu vực tượng đài tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh được chỉnh trang trang trọng, chuẩn bị đón các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ.

Tuyến đường nội bộ của nghĩa trang được tu bổ; bố trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc dọc hai bên, chuẩn bị phục vụ lễ an táng hài cốt liệt sĩ.

Hàng chục công nhân của Ban Quản trang TP Hồ Chí Minh đang tập trung toàn lực để kịp tiến độ.

Mỗi phần mộ đều được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận và đo đạc kích thước chuẩn xác và lắp đặt bia mộ.

Các phần mộ được chuẩn bị tươm tất với bình hoa, lư hương, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đến những người đã ngã xuống.

Để chuẩn bị không gian an táng tốt nhất, nhiều công nhân cẩn thận múc bùn lầy và nước ứ đọng dưới hố lên, nhằm giữ cho bên trong huyệt mộ luôn khô ráo trước khi tiến hành công đoạn đổ cát lót.

Những xe cát được cẩn thận đổ lót trực tiếp xuống các huyệt mộ đã được nạo vét khô ráo.

Toàn bộ công tác chuẩn bị tại nghĩa trang sẽ được hoàn tất trước 16 giờ 30 phút ngày 13-10, sẵn sàng cho lễ an táng diễn ra vào sáng 14-10.