Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh trước ngày an táng 731 hài cốt liệt sĩ
Những ngày qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, các lực lượng khẩn trương hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng đón 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về yên nghỉ.
Tại khu vực an táng, cán bộ, nhân viên, công nhân Ban Quản trang TP Hồ Chí Minh cùng các lực lượng tất bật đào huyệt, vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị hoa và các điều kiện phục vụ lễ an táng. Từng phần việc được thực hiện khẩn trương, chu đáo, bảo đảm nghi lễ diễn ra trang nghiêm.
Các lực lượng tận tâm, chu đáo trong từng khâu chuẩn bị để đón các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ tại nghĩa trang; thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/nghia-trang-liet-si-tp-ho-chi-minh-truoc-ngay-an-tang-731-hai-cot-liet-si-1060365