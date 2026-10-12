Giải cờ tướng Kỳ vương Yên Tử lần thứ nhất - năm 2026: Tôn vinh trí tuệ và nghị lực phi thường

Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam Nguyễn Văn Bình chia sẻ về Giải cờ tướng Kỳ vương Yên Tử lần thứ nhất - năm 2026. Ảnh: Hà Ngân

Chiều 12-10, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí, thông tin về chương trình “Kỳ tích trí tuệ - Nghị lực phi thường”, dự kiến diễn ra từ ngày 30-10 đến 7-11. Điểm nhấn là màn trình diễn cờ tưởng kết hợp khai mạc Giải cờ tướng Kỳ vương Yên Tử lần thứ nhất - năm 2026.

Cờ tướng không chỉ là môn thể thao trí tuệ mà còn là nét đẹp văn hóa lâu đời, đòi hỏi tư duy chiến lược, khả năng ghi nhớ và bản lĩnh. Thông qua chương trình, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam mong muốn phát huy giá trị truyền thống, đồng thời đưa môn thể thao này đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam Nguyễn Văn Bình, tâm điểm chương trình là màn trình diễn cờ tưởng giữa hai kỳ thủ khuyết tật tiêu biểu: Phùng Quang Điệp (Việt Nam) và Dương Hồng Kỳ (Trung Quốc).

Không quan sát bàn cờ, hai kỳ thủ sẽ thi đấu hoàn toàn bằng trí nhớ và khả năng hình dung thế trận trong tâm trí. Từng nước đi được đọc lên, trong khi bàn cờ thực được tái hiện trên sân khấu bởi các nghệ sĩ trong vai “tiên nữ đi cờ”. Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và thể thao trí tuệ hứa hẹn tạo nên trải nghiệm độc đáo cho khán giả.

Chương trình còn có hoạt động giao lưu, biểu diễn và thi đấu cờ tưởng đồng thời với bốn kỳ thủ đang chơi trên bàn cờ thực, thể hiện khả năng ghi nhớ, tính toán và tập trung cao độ của người chơi.

Dương Hồng Kỳ, quê tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), mắc chứng bại liệt hai chân từ nhỏ, phải di chuyển bằng nạng nhưng vẫn kiên trì theo đuổi đam mê. Anh đạt trình độ cao trong môn cờ tướng, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Người khuyết tật thành phố Yên Đài và Chủ tịch Hội Cờ tướng thành phố Yên Đài. Đặc biệt, anh có khả năng thi đấu cờ tưởng đồng thời với bốn kỳ thủ đang chơi cờ trên bàn thực.

Trong khi đó, Phùng Quang Điệp từng đạt danh hiệu kiện tướng quốc gia cờ tướng Việt Nam. Dù gắn bó với chiếc xe lăn nhiều năm, anh vẫn bền bỉ theo đuổi đam mê, khẳng định năng lực và mong muốn đóng góp cho cộng đồng.

Cuộc so tài không chỉ là màn trình diễn kỹ năng đặc biệt mà còn truyền tải thông điệp nhân văn: Khó khăn về thể chất không thể giới hạn trí tuệ, ý chí và khát vọng cống hiến của con người. Các trận đấu dự kiến được ghi hình, phát sóng và bình luận trực tiếp trên nền tảng số và truyền hình.

Giải cờ tướng Kỳ vương Yên Tử lần thứ nhất - năm 2026 nhằm tạo sân chơi cho các kỳ thủ trẻ. Ảnh: Hà Ngân

Giải cờ tướng Kỳ vương Yên Tử lần thứ nhất - năm 2026 quy tụ 16 kỳ thủ, chia thành hai bảng. Bảng thứ nhất gồm tám kỳ thủ từ 16 tuổi trở lên, tranh danh hiệu Kỳ vương Yên Tử lần thứ nhất; bảng thứ hai gồm tám kỳ thủ từ 15 tuổi trở xuống, tranh danh hiệu Thần đồng Yên Tử. Cơ cấu này vừa tạo sân chơi cho các kỳ thủ có trình độ, vừa khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối môn cờ tướng truyền thống.

Việc lựa chọn Yên Tử mang ý nghĩa đặc biệt bởi vùng đất này gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông và sự hình thành, phát triển của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Không gian văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc sắc góp phần kết nối thể thao trí tuệ với di sản dân tộc, quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Cờ tướng Việt Nam đang nỗ lực trẻ hóa các kỳ thủ, nhằm tìm lứa kế cận cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: LĐ Cờ Việt Nam

Sau chương trình tại Yên Tử, hoạt động dự kiến tiếp tục được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, Ninh Bình và Thanh Hóa, hướng tới giao lưu với sinh viên, người yêu cờ và cộng đồng.