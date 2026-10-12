Thứ quả có những đường gân nổi kỳ lạ, quả to gần bằng bàn tay, xưa quen thuộc ở miền Tây nay được rao bán 50.000 đồng/kg

Loại mận có hình dáng như chiếc nón lá, thịt giòn ngọt

Trong số những giống mận đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, mận đào đá nón lá thu hút sự chú ý nhờ hình dáng khác biệt. Đây là giống mận cổ, được gọi tên theo hình dạng quả gần giống chiếc nón lá truyền thống.

Điểm dễ nhận biết nhất của mận đào đá nón lá là kích thước lớn, có quả gần bằng lòng bàn tay. Trái có dáng tròn hơi dẹt, phần gần cuống nhô lên, những đường gân nổi chạy dọc thân tạo thành các múi nhẹ. Chính đặc điểm này khiến quả trông khác biệt so với những giống mận thông thường.

Khi chín, vỏ mận chuyển sang màu hồng từ nhạt đến đậm, phân bố không đều trên bề mặt. So với mận đào đá sọc, giống mận nón lá có sắc hồng rõ hơn, tạo vẻ ngoài bắt mắt.

Mận đào đá nón lá thu hút sự chú ý nhờ hình dáng khác biệt - Ảnh minh hoạ

Không chỉ gây ấn tượng bởi hình thức, mận đào đá nón lá còn có phần thịt tương đối dày, chắc và nhiều nước. Khi ăn, quả có độ giòn, vị ngọt đậm, phù hợp với những người yêu thích trái cây tươi.

Mận có thể ăn trực tiếp sau khi rửa sạch hoặc cắt thành miếng, chấm muối ớt, muối tôm để tăng hương vị. Những quả vừa chín thường giữ được độ giòn rõ hơn, trong khi quả chín kỹ có thể có vị ngọt nổi bật hơn.

Hiện nay, mận đào đá nón lá được rao bán trên thị trường với giá khoảng 50.000 đồng/kg. Mức giá có thể thay đổi tùy thời điểm, chất lượng và nơi bán.

Không chỉ gây ấn tượng bởi hình thức, mận đào đá nón lá còn có phần thịt tương đối dày, chắc và nhiều nước - Ảnh minh hoạ

Trồng một lần có thể thu hoạch nhiều năm

Bên cạnh việc bán quả tươi, cây giống mận đào đá nón lá cũng được giới thiệu trên thị trường, phục vụ nhu cầu trồng tại vườn nhà hoặc phát triển vườn cây ăn trái.

Đây là loại cây ăn quả lâu năm. Khi trồng, cần lựa chọn vị trí có đủ ánh sáng, đất thoát nước tốt và chủ động nguồn nước tưới. Trong giai đoạn cây còn nhỏ, người trồng cần chú ý chăm sóc bộ rễ, thân cành, đồng thời theo dõi sâu bệnh và cắt tỉa những cành khô, yếu.

Với những gia đình có diện tích hạn chế, cây có thể được trồng trong chậu đủ rộng, có lỗ thoát nước và giá thể phù hợp. Tuy nhiên, khả năng sinh trưởng và cho quả còn phụ thuộc vào điều kiện chăm sóc.

Mận có thể ăn trực tiếp sau khi rửa sạch hoặc cắt thành miếng, chấm muối ớt, muối tôm - Ảnh minh hoạ

Thời gian cây bắt đầu cho trái cũng khác nhau tùy phương pháp nhân giống. Cây ghép thường có khả năng cho quả sớm hơn cây trồng từ hạt, nhưng hiện chưa có dữ liệu đáng tin cậy để xác định chính xác số năm bắt đầu thu hoạch riêng đối với giống mận đào đá nón lá.

Khi cây bước vào giai đoạn trưởng thành và được chăm sóc phù hợp, người trồng có thể tiếp tục thu hoạch qua nhiều mùa vụ.

Với hình dáng độc đáo, màu sắc bắt mắt và hương vị giòn ngọt, mận đào đá nón lá không chỉ là loại trái cây dân dã mà còn trở thành lựa chọn của những người yêu thích các giống cây ăn quả đặc trưng miền Tây.