Phong cách Nga đương đại: Truyền thống lên ngôi

Tác phẩm của nhà điêu khắc gốm Margarita Kamadina. (Ảnh: THÙY VÂN)

Triển lãm lần thứ chín "Tryn*Trava - Phong cách Nga đương đại" đã khai mạc ngày 10/10 tại Bảo tàng Di sản Muravyov-Apostol ở Moskva. Triển lãm trưng bày các đồ vật nghệ thuật trang trí và ứng dụng: tượng điêu khắc, đồ nội thất, đồ dùng nội thất, sinh hoạt, đèn, dệt may, tranh vẽ và gốm sứ.

Các nghệ sĩ đương đại, bằng cách diễn giải lại những nguyên mẫu sâu sắc của văn hóa dân gian, tiếp nối truyền thống của các bậc thầy trong quá khứ.

Bộ tác phẩm "cỏ". (Ảnh: THÙY VÂN)

"Tryn*Trava - Phong cách Nga đương đại" không chỉ là một triển lãm nghệ thuật trang trí và ứng dụng, mà còn là một sự phản ánh toàn diện về cách thức mã văn hóa Nga vẫn còn vang vọng đến ngày nay”, Elina Tuktamisheva, một trong ba nhà giám tuyển và tổ chức cho biết.

Triển lãm được triển khai từ năm 2018. (Ảnh: THÙY VÂN)

Dự án "Tryn*Trava - Phong cách Nga đương đại" đã được triển khai từ năm 2018. Đây là nghiên cứu có hệ thống đầu tiên về phong cách Nga đương đại thông qua thiết kế nội thất, dệt may, gốm sứ, hội họa và điêu khắc.

Phương châm của dự án là "Truyền thống là sự truyền tải ngọn lửa, chứ không phải sự tôn thờ tro tàn". Mục tiêu của các nghệ sĩ không phải là sao chép quá khứ, mà là diễn giải lại và thổi vào đó ý nghĩa đương đại.

Tác phẩm của Olga Konovalova. (Ảnh: THÙY VÂN)

Tên triển lãm lấy cảm hứng từ thần thoại Slav: Tryn-trava là một loại cây thần kỳ ban tặng sức mạnh và lòng dũng cảm.

Cây kế gai (Tryn) là một loại cây được tôn kính trong nhiều nền văn hóa và thường được tìm thấy trong bùa hộ mệnh và đồ trang sức.

Loài cây này đã trở thành biểu tượng của dự án, nhắc nhở người Nga rằng phong cách Nga luôn hiện hữu. Dự án này chứng minh rằng phong cách Nga không phải là một khuôn mẫu tĩnh mà là một hệ thống năng động có khả năng thích ứng với thời hiện đại.

Tác phẩm của họa sĩ, nhà thiết kế, kiến trúc sư Pavel Mironov. (Ảnh: THÙY VÂN)

Chúng tôi cũng khá thích thú khi khám phá thấy nhiều họa tiết cổ của Nga và biểu tượng quen thuộc một cách mới mẻ, và nhận thấy trong đó không phải là sự lỗi thời, mà là nguồn năng lượng sống động vẫn đang ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về thế giới.

Các nhà giám tuyển và tổ chức Elina Tuktamisheva, Irina Batkova và Svetlana Popova đang xây dựng ý tưởng dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về truyền thống. Mục tiêu của họ là thể hiện cách thức di sản của Nga được thể hiện trong các tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại.

Triển lãm qua nhiều năm thu hút sự quan tâm của dư luận Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

“Đối với chúng tôi, điều quan trọng là ‘Tryn*Trava’ trở thành không gian cho cuộc đối thoại sôi nổi giữa các nghệ sĩ, người xem và văn hóa. Mỗi năm, phong cách Nga lại bộc lộ những khía cạnh mới, mang những hình thức táo bạo và gây được tiếng vang với mọi người.

Và đây chính xác là ý nghĩa mà chúng tôi nhìn nhận trong công việc của mình, tạo cơ hội cho sự khám phá sáng tạo và chứng minh cách thức văn hóa đang trở thành một phần của cuộc sống đương đại,” các giám tuyển triển lãm cho biết.

Người xem chăm chú từng tác phẩm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Hơn 80 nghệ sĩ, từ những bậc thầy gạo cội đến những tài năng mới nổi, giới thiệu tác phẩm của mình.

Các giám tuyển cũng đóng vai trò là nhà bảo trợ: Dựa trên quá trình chọn lựa, họ trao suất tham gia cho các nghệ sĩ tài năng từ các vùng miền, giúp họ tiếp cận được nhiều khán giả hơn. Nhờ đó, dự án hằng năm khám phá ra những tài năng mới và mở rộng phạm vi địa lý của mình.

Tác phẩm của Olga Konovalova. (Ảnh: THÙY VÂN)

Bảo tàng Khu di tích Muravyov-Apostol, nơi triển lãm được tổ chức từ năm 2021, tự nó trở thành một phần của triển lãm. Bối cảnh lịch sử, kiến ​​trúc và nội thất của khu di tích tạo nên một phông nền độc đáo cho các tác phẩm đương đại.

Các hình thức và họa tiết trang trí truyền thống vang vọng trên lớp vữa, sàn gỗ và khung cửa sổ thế kỷ XIX, nhấn mạnh sự liên tục và tính kế thừa của dòng chảy văn hóa.

Triển lãm mở cửa đến 25/10.

Không gian Bảo tàng Khu di tích Muravyov-Apostol góp phần làm nên sự thành công của triển lãm. ﻿(Ảnh: THÙY VÂN)